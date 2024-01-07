«Федор имел подозрения насчет Александра...» Интервью голландского менеджера Емельяненко

Апи Эхтельд — о взаимоотношениях братьев, Амаре Сулоеве и переговорах с UFC.

В середине нулевых Федор и Александр Емельяненко ездили в Голландию на сборы. Например, Федор проводил там тренировочный сбор перед поединком против Мирко Кро Копа. Менеджером Емельяненко в Нидерландах был Апи Эхтельд, который когда-то познакомил Вадима Финкельштейна с ММА, а позже посоветовал обратить внимание на Федора.

В интервью «СЭ» Эхтельд рассказал, какими он видел взаимоотношения братьев, почему спарринги Федора и Амара Сулоева были особенно жесткими, а также вспомнил, как летал на переговоры Последнего Императора с UFC.

— Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Федором?

— В Японии, мы не знали друг друга. Все, что мы сделали, посмотрели друг другу в глаза и пожали руки.

— Каким было ваше первое впечатление от Федора?

— Невероятно. Серьезно. Он обладает сильной внутренней энергией. Он способен отстраниться от всего лишнего и четко сфокусироваться на том, что ему нужно. Я думаю, Федор был лучшим в плане ментальной силы, помимо его техники.

— Вадим Финкельштейн говорил, что вы помогали Федору по всем его делам в Нидерландах. Встречали его, возили по залам и так далее. Как вы проводили в Нидерландах свободное время?

— Это было загруженное время, но все двери были открыты. С Федором мы знали друг друга долгое время, он мог прийти ко мне домой, мы были друзьями. Единственная вещь, которую мне нужно было делать, это знакомить его с правильными людьми и организовывать тренировки.

— Но свободное время он предпочитал проводить в одиночестве?

— Да. После боев никаких вечеринок... Нет, пару раз Федор соглашался. Не на что-то негативное — он расслаблялся с командой и людьми вокруг. Я не любитель выпить, но, знаешь, водка после боя... И Федор такой [показывает пьяное лицо]. Это было во время вечеринки, уже после боя. Но до боя — ничего лишнего. После боя — да.

— Вы когда-нибудь видели Федора сильно выпившим?

— Нет. Хотя, возможно, да, но он всегда делал это на своей территории, в комфортной среде. Александр — да, это сложно. Если он пьян, будьте осторожны! Нет, особо выпившим Федор не был. Возможно, лишь один небольшой напиток, алкогольных вечеринок не было.

— У вас бывали дружеские разговоры по душам с Федором? О жизни, о ваших семьях.

— Действительно глубоких разговоров не было, обычно короткие, которые приводили к теме спорта. Когда UFC постучались в дверь, мы отправились на Кюрасао, где я жил. Федор дал там несколько интервью, провел тренировки. И мы получили звонок от Даны. Мы сели в самолет, рассчитанный на четырех человек, и полетели до Арубы, где Федору сделали огромное предложение. Там были Сергей Матвиенко, Вадим, Федор и я. Денежное предложение, которое они положили на стол — я думаю, для тех времен оно было очень большим, реально большим. Я не могу вдаваться в детали. Но показывает, что Федор не повелся на деньги.

— Вы сказали, что это было на Арубе. Вы не остров Кюрасао имели в виду?

— Есть три острова, принадлежащие Нидерландам — Аруба, Бонэйр и Кюрасао. Мы полетели на Кюрасао, получили звонок от UFC, можем ли мы встретиться. Извините, это была не Аруба, а Бонэйр, самый маленький остров — 15 на 15 километров.

— У Джерри Миллена был конфликт с Вадимом. Миллен называл Финкельштейна мошенником и говорил, что он обокрал Федора, потому что за бой с Орловским Федор получил 300 тысяч долларов, а Орловский — полтора миллиона. Что вы можете об этом сказать?

— Все, что я могу сказать, — нет. Федор был вовлечен как боец и также был в руководстве М-1. Если вам на банковский счет поступает 300 тысяч долларов, вам еще нужно заплатить налоги. Если деньги выплачиваются в М-1, это другая бизнес-структура, и можно сохранить деньги. Ничего не было украдено, Федор был в курсе, что происходит.

— Правда ли, что у Федора в М-1 были особенные условия, намного лучше, чем у всех остальных бойцов? Финансовые и в целом более комфортные условия.

— Да, были условия о рекламных товарах, кино, которые включали дополнительные суммы для Федора. Что касается бизнеса, это не было моей ежедневной работой, я был сконцентрирован на всем, что происходило вокруг боев. Федор как человек в М-1 для меня был открытой книгой. И это то, по чему я скучаю в Федоре: в поединках он был убийцей, но в общении мог быть гораздо более мягким. Я не думаю, что деньги были украдены, абсолютно нет, нет! Потому что Федор получал больше денег за бои.

— Федор получал гонорары больше, чем у его соперников?

— Да. Давайте скажем так: он всегда был доволен деньгами. Но он не имел какого-то влияния на то, какой гонорар будет у его соперника, это точно. Было разделение между спортом и бизнесом.

— Вы как-то сказали, что Федору плевать, с кем драться. Он хоть раз говорил — с этим парнем я пока не готов биться?

— Однажды он отказался подраться с бойцом — это был Алистар Оверим. В Strikeforce. Он принял это решение, и вся команда поддержала его.

— Когда планировали организовать бой Федора с Оверимом, вы говорили, что Алистар должен пройти допинг-тест. А кто хотел заставить Оверима сделать это?

— Я думаю, Атлетическая комиссия. В Японии у нас была возможность подраться с Оверимом в Glory, но этого хотели не мы. Но когда ты просишь меня драться, а я думаю, что ты что-то употребляешь, я скажу нет. Потому что или все употребляют, или никто, это нужно контролировать.

— Возможно ли, что Федор когда-либо употреблял что-то запрещенное?

— В тот момент, когда мы работали с Федором? В другое время — не знаю, но когда я с ним работал — нет. Нет. Нет. Нет. Федор имел преимущество над другими бойцами благодаря ментальному состоянию.

— В Нидерландах прошла большая часть подготовки Федора к бою с Мирко Крокопом. Расскажите, какая атмосфера царила тогда в лагере Федора?

— Это был первый раз, когда Федор приехал в Нидерланды, и я искал ему спарринг-партнеров и тренеров для работы в стойке. Я подобрал три опции: Йохан Вос, Ян Плас и Том Харинк. Они все — отцы, легенды тайского бокса в Нидерландах.

— Федор же спарринговал и с Эрнесто Хустом...

— Да, но с Эрнесто не так много, как с Йоханом Восом и его командой. Эрнесто участвовал в подготовке Федора, у нас была встреча, которую я организовал в специальном месте. Я пригласил Питера Аэртса, Эрнесто.

— Вы были на том поединке. Как можете описать атмосферу перед боем, во время и после?

— Невероятная, по-настоящему невероятная. Открытые тренировки, презентации, большая поддержка медиа. Япония создает такую атмосферу, которая заставляет почувствовать что-то внутри. Я думаю, в мыслях у Федора было, что это его последний бой в Японии, потому что уже ходили разговоры, что он уйдет Strikeforce.

— Вы также присутствовали на бое Федора с огромным корейцем Хонг Ман Чоем. Расскажите ваши впечатления от того турнира. Вживую Чой смотрелся так же пугающе, как по телевизору?

— (Смеется). В карате я выступал за национальные команды, мой вес всегда был 70 килограммов, когда я бился в открытом весе, мне противостоял парень из Франции весом 110 килограммов. Как боец я был на месте Федора: «Какого черта происходит?» Простите, что ругаюсь. Но Федор такой посмотрел, провел атаку, затем кореец перевел его на землю вышел из болевого, а во второй раз — хоп! Это сила духа, это Федор. Думаю, в тот момент никто не мог его остановить.

— Федор и Чой общались после боя?

— В общем-то, нет, но у Федора после каждого боя не было никаких бесед с соперниками. Это Федор. Команда — мы говорим «да, спасибо», и все. И это, я думаю, и сделало его таким высококлассным бойцом, потому что он был хладнокровен. Он мог оставаться сфокусированным.

— Питер Аэртс рассказывал, что в Петербурге после боя Федора с Мэттом Линдландом на корабле Вадима Финкельштейна проходила какая-то вечеринка. Можете рассказать, что это за вечеринка была?

— Да, как этот корабль правильно называется? «Летучий голландец»? Окей, окей. Там были невероятные вечеринки. Музыка, танцы, выпивка, веселые люди, разное взаимодействие между людьми — как позитивное, так и негативное. Питер, кажется, был там впервые, и он выглядел примерно так [показывает пьяного]. Он перебрал с алкоголем (смеется). Питеру точно понравилось!

— А Федор на том корабле был?

— [Мотает головой в стороны]. Дистанция. Он с тренерами готовился к перелету. Федор — не тусовщик.

— Вы были менеджером Федора — можете вспомнить, у него были какие-то требования, что ему было необходимо в номере?

— В принципе, нет. Дверь была закрыта, все, что ему могло понадобиться, в номере было. Если ему нужно было что-то еще, он просто выходил за этим. Он никогда ничего не просил. Ему нужна была собственная комната, личное пространство. Если он хотел спать, то не любил, когда вокруг шумели, но он не требовал принести ему ничего сверхъестественного.

— Он просил полеты бизнес-классом?

— Они были включены в контракт по умолчанию. Но если мы брали с собой больше людей, Федор был первым среди тех, кто говорил: «Окей, я возьму обычный билет и сяду со своими друзьями».

— Значит, можно сказать, что для вас как для менеджера Федор не был капризным бойцом?

— Нет-нет, и в этом его сила. Вы знаете о Йохане Кройфе? Я бы сравнил Федора с ним — одна из самых больших международных звезд спорта.

— А Федор любил футбол? Может, даже играл?

— Однажды через меня его пригласили на «Амстердам Арену» имени Йохана Кройфа. Ему был интересен футбол, он пошел, обменялся футболками. Но я никогда не видел, чтобы он играл в футбол.

— Федор рассказывал, что обожает американские горки. И когда он прилетает за границу, обязательно посещает парк аттракционов. Вы с ним ездили в местный парк развлечений?

— В Нидерландах — нет, там он был слишком сильно сконцентрирован на боях. Но в Японии — да, конечно. После боя Федор часто выходил погулять. Мы не проигрывали, обычно побеждали, но он оставлял команду и выбирал свой маршрут. Это, видимо, его образ жизни.

— Но в парки развлечений он ходил специально ради американских горок?

— Да, это ему нравилось.

— Про Амара Сулоева. Что помните об этом бойце?

— До Федора, когда тот еще не был известен, я думаю, Амар Сулоев был просто «вау»! На тот момент я еще не видел настолько универсального бойца. На одном из моих шоу в Роттердаме он оказался в бэк-маунте, заблокировал одну ногу соперника, а вторую потянул вверх. Мы впервые увидели такое во время боя. Как-то Сулоев бился с Андреем Семеновым. Если Семенов в бою был убийцей, то Сулоев — более техничным парнем. Амар Сулоев тогда на 100% был самым техничным бойцом на наших шоу.

— Бывший боец М-1 Арман Гамбарян говорил, что у Федора и Сулоева были особенно жесткие спарринги.

— О, да-да! Инсайд! Когда Федор пришел, Амар уже был в системе М-1. Амар был сам себе король, и Федор это не принимал. Так что в тренировках были некоторые [бьет кулаком о кулак]... Я видел тренировки между ними, и они жесткие ребята.

— Федор и Сулоев говорили, что побывали в нокдаунах или стоячих нокаутах во время этих спаррингов. Вы помните, как это было?

— Нет, нет. Я знаю, что это было очень напряженно, но все равно не обходилось без внутренней дисциплины.

— Что касается брата Федора — Александра. Каким он вам запомнился?

— Лично для меня — хороший парень. Я никогда с ним не ругался, но я знаю, что у многих людей с ним были проблемы. Для меня он честный парень.

— В чем братья принципиально отличались?

— Я думаю, у них есть много общего.

— А что общего, например?

— Они братья, и я вижу их именно как братьев. У них есть жены, дети, семьи, уважение. Это не общее, но должно им быть. В день, когда я пошел с Алексом в больницу в Америке перед боем с Джошем Барнеттом, бой отменили из-за результата теста (похоже, Эхтельд перепутал, а речь идет о бое Александра Емельяненко с Полом Буэнтелло, который должен был состояться 19 июля 2008 году в Affliction, но был отменен, поскольку, по данным СМИ, у Александра якобы нашли гепатит. — Прим. «СЭ»). Сложно об этом говорить, но по моим ощущениям, это могло стать финальной трещиной в отношениях Федора и Алекса. Когда Алекс должен был биться с Джошем Барнеттом, он держал себя в руках, а Федор, я думаю, дистанцировался. Но это не лучшим образом сказалось на репутации Александра.

Все, что происходило вне клетки — применение силы к женщинам, агрессивное поведение... Вы задаете мне вопрос, я не знаю, но таково мое мнение насчет этого. Потому что Федор имел подозрения... В первую очередь, я думаю, что Федор разозлился из-за медицинских показаний Александра. Во вторую очередь, из-за алкоголя... Нет, из-за его поведения в отношении женщин в целом. Не после конкретного боя — дело было скорее в его социальной жизни.