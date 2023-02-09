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Сегодня, 08:24

Ислам Махачев назвал следующего претендента на титул UFC в легком весе

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) уверен, что победитель пары Чарльз Оливейра (33-9) — Бенил Дариуш (22-4) следующим подерется за титул чемпиона в его весовой категории.

«Я не удивлен, что UFC сделали бой Дариуш — Оливейра, — отметил Махачев в интервью ESPN. — Я предполагал, что матчмейкеры дадут Бенилу либо Порье, либо Чарльза. Это очень интересный бой, особенно для меня, потому что победитель будет драться за титул. Не уверен, что победит Чарльз, но если Бенил победит, то он будет следующим».

Оливейра и Дариуш должны провести бой весной. UFC официально еще не анонсировала этот поединок.

Ислам Махачев
UFC
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