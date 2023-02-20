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Сегодня, 08:20

Шавкат Рахмонов: «Махачева должны были поставить на первое место в рейтинге pound-for-pound»

Шавкат Рахмонов считает, что Махачев заслужил звание лучшего бойца мира
Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (16-0) считает, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) заслуженно победил чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«Бой хороший. Волкановски не подарок, а Ислам что мог, то сделал, — сказал Рахмонов в интервью Sportskeeda. — Я думаю, Ислам выиграл. Никакого спора [о результате поединка] не должно быть. Он минимум три раунда забрал.

Ислама должны были поставить на первое место в рейтинге pound-for-pound. Пока я не вижу таких [в легком дивизионе], кто смог бы победить Ислама. Время покажет".

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
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