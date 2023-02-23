Даниэль Кормье против незамедлительного реванша Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) должны защищать титул против обязательных претендентов.

«Исламу есть против кого защищать титул в своей весовой категории, как и Александру Волкановски, — сказал Кормье в эфире своего шоу на ESPN «DC & RC». — Волкановски обязан встретиться с Яиром Родригесом и дать ему возможность попытаться стать неоспоримым чемпионом мира.

При этом разве будет справедливо не дать титульный бой Бенилу Дариушу, если он победит Чарльза Оливейру? В этом и заключается опасность супербоев: вы получаете близкий поединок, и люди жаждут увидеть его снова. В то же время чемпионы должны защищать титул против обязательных претендентов».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.