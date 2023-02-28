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Сегодня, 10:07

Камил Гаджиев рассказал, почему нужно делать реванш Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что реванш чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) вызовет больший ажиотаж, нежели первый бой.

«После того как начали говорить про капельницы, первого номера pound-for-pound, интереса [к реваншу] стало больше, — сказал Гаджиев на KAMIL TIME. — Миром не разошлись. Это значит, становится намного интереснее. Если раньше все были на позитиве, то теперь они немножко антагонисты, потому что кто-то из команды Волкановски обвинил Ислама в чем-то, плюс идет спор на счет того, а кто на самом деле первый номер pound-for-pound, несмотря на то что есть результат. Точки нет. Будет реванш. Я бы кайфанул. В Америке надо делать, на нейтральной территории».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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