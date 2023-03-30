Крис Вайдман рассказал об ощущениях сразу после жуткого перелома ноги

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-6) поделился ощущениями после жуткого перелома ноги в бою с Юраем Холлом (17-11) в 2021 году.

«Как только я сломал ногу и увидел ее, я сказал: «Вот дерьмо!» Я увидел кости, — сказал Вайдман UFC Unfiltered. — Я просто вспомнил, как Андерсон Сильва кричал от боли, как будто кто-то убивал его. И как только я об этом подумал, боль тут же усилилась.

Они положили меня на носилки и пытались удержать ногу на месте, в то время как кости шли ходуном. И боль... я даже не могу объяснить эту боль. Боль была худшей, что я только испытывал. Я все время умолял врачей дать мне обезболивающие таблетки: «Дайте мне что-нибудь, чтобы я заснул! Усыпите меня! Дайте мне обезболивающее! Вырубите меня! Я не могу это терпеть!»

Вайдман сломал ногу в бою с Холлом на 17-й секунде боя. Поединок состоялся 24 апреля 2021-го на UFC 261 в Джексонвилле, США.