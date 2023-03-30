Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:00

Крис Вайдман рассказал об ощущениях сразу после жуткого перелома ноги

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-6) поделился ощущениями после жуткого перелома ноги в бою с Юраем Холлом (17-11) в 2021 году.

«Как только я сломал ногу и увидел ее, я сказал: «Вот дерьмо!» Я увидел кости, — сказал Вайдман UFC Unfiltered. — Я просто вспомнил, как Андерсон Сильва кричал от боли, как будто кто-то убивал его. И как только я об этом подумал, боль тут же усилилась.

Они положили меня на носилки и пытались удержать ногу на месте, в то время как кости шли ходуном. И боль... я даже не могу объяснить эту боль. Боль была худшей, что я только испытывал. Я все время умолял врачей дать мне обезболивающие таблетки: «Дайте мне что-нибудь, чтобы я заснул! Усыпите меня! Дайте мне обезболивающее! Вырубите меня! Я не могу это терпеть!»

Вайдман сломал ногу в бою с Холлом на 17-й секунде боя. Поединок состоялся 24 апреля 2021-го на UFC 261 в Джексонвилле, США.

Крис Вайдман
UFC
0
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исраэль Адесанья — о бое с Перейрой: «Это мой последний шанс»

Бенил Дариуш назвал бойца, который достоин первого номера pound-for-pound