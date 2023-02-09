Менеджер Махачева: «Чимаев перешел в средний вес. Бой с Исламом маловероятен»

Хамзат Чимаев поднялся в средний вес, потенциальный бой с Исламом Махачевым маловероятен, сообщил журналистам менеджер Махачева Ризван Магомедов.

«История [с Абубакаром Нурмагомедовым] закончилась. Никаких личных моментов нет, — сказал Магомедов. — Насчет спортивной составляющей — Хамзат вроде перешел на категорию выше, в 84 кг. Это потенциально маловероятный бой [с Махачевым]».

Следующим оппонентом Махачева станет австралиец Алекс Волкановски. Бойцы возглавят турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).