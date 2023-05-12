Романкевич считает, что Иван Емельяненко начал карьеру в ММА ради денег

Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич объяснил, почему 34-летний Иван Емельяненко решил начать карьеру в ММА.

«Не знаком я Иваном Емельяненко, хотя, конечно, в Youtube появляются рекомендации с ним. Он захотел хайпануть на этой почве. Понимает, что лучше пойти потренироваться в зале и заработать полугодовую зарплату, маша руками, чем трудиться на заводе. Сейчас наша индустрия зависит от того, насколько хорошо ты болтаешь языком. Если хорошо, а еще подтверждаешь слова делом, тебе платят деньги. Он пробует, у него есть имя, у него за спиной братья. Поэтому, если у него получится стартануть, что-то может получиться», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

26 мая состоится дебют Ивана Емельяненко в ММА. Он проведет встречу против Алексея Леденева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»