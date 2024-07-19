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Сегодня, 12:29

Ларкин заявил, что не является зачинщиком конфликта в аэропорту

Алина Савинова
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Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин прокомментировал конфликт с мужчиной в аэропорту Внуково.

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что 26-летний спортсмен подрался с туристом из-за того, что тот вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров.

«Я занимался сопровождением семьи с ребенком. Силу не применял, алкоголь или что-то подобное не употребляю. В драку тоже не полез, несмотря на провокации», — приводит ТАСС слова Ларкина.

Боец отметил, что сотрудники полиции взяли с него объяснения и отпустили.

Ранее в RCC также отреагировали на конфликт с участием Ларкина.

Источник: ТАСС
ММА
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Менеджер Ларкина — о драке в аэропорту: «Александр однозначно не является инициатором этого конфликта»