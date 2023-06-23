«Бой с Федором? Вообще без проблем». Дацик: братья Емельяненко, запрет поп-ММА, турнир в Казахстане

Рыжий Тарзан считает, что у Федора просто нет желания помогать Александру.

23 июня в Алма-Ате состоится совместный турнир Ural FC и Naiza FC. В главном бою Даурен Ермеков и Руслан Шамилов подерутся за чемпионские пояса обоих промоушенов в среднем весе. В со-главном же событии сразятся тяжеловесы Галымжан Жасланов и легендарный (в прямом смысле слова) Вячеслав Дацик. За несколько дней до боя, на турнире по силе удара в Москве (его выиграл Хадис Ибрагимов) Дацик дал интервью «СЭ».

— Что тебе известно об оппоненте?

— Много чего мне не известно. Но он из Казахстана. Говорят, хороший и сильный боец. Любит биться. Он полегче меня, более скоростной, поэтому опаснее. Придется подвигаться и не пропустить. Зарубимся. Думаю, будет классная заруба. Красивый бой покажем.

— По стилю ведения боя не напоминает тебя?

— Я еще не изучал его бои. Перед боем будем просматривать и готовиться на него.

— Что говорит тренерский штаб?

— Пока работаем. Делаем классическую работу.

— Ты про фирменную «колхозку» (размашистый удар правой рукой — Прим. «СЭ»), наверное?

— Нет, «колхозку» мне запрещают и убирают, говорят, что она не нужна. Но она вылетает на автомате.

— У тебя фингал. В ходе чего получил?

— У нас были круговые спарринги. По очереди со всеми боксировал. Ну так... Немножко меня подразбили.

— Какие планы у тебя после предстоящего боя? Обычно у тебя жесткий график.

— Готовиться к следующему сопернику.

— По поводу последнего выступления Александра Емельяненко: он одержал победу впервые за долгое время, выиграв болевым у Евгения Ершова. Какие впечатления от поединка, если, конечно же, смотрел?

— Смотрел. Ну, блин, Саня, конечно, в фиговой форме. В стойке пропускал все. Блин, хоть что-то смог сделать. Хорошо, что Ершов не борец. Он сделал глупость, зачем-то полез в борьбу. Возомнил себя мастером спорта по самбо (улыбается). Саньку фартануло. У Санька все нормально.

— Его состояние удивило?

— Состояние, конечно, фиговое. Как я уже много раз говорил, Сане нужен жесткий режим, график, постоянно нужно ему на кого-то готовиться, иначе Саня начинает отдыхать. Если Саня отдыхает, то у него все плохо.

Вячеслав Дацик. Фото Эдуард Корниенко, Известия

— Что конкретно нужно? Брат Магомеда Исмаилова говорит, что Александру нужно в реабилитационный центр в Дагестан.

— Он сейчас в реабилитационном центре в Ингушетии. Он уже там находится.

— Он сам сообщил?

— Да. Практически.

— Недавно вышло интервью Федора Емельяненко. Наверное, ты смотрел. Ты как отреагировал на то, что он ничем не может помочь Александру?

— Мочь-то он может, просто у него нет желания. Начнем с этого. А если нет желания, о чем тут разговаривать? Вот и все. У Санька своя жизнь. Он, по крайней мере, вытащил своего младшего брата на бои, помогает. Помимо того, что сам подрался, так еще младшему брату сделал бой, и тот выиграл. Сделал хороший, четкий нокдаун, хотя дальше по ногам, конечно, получал и выиграл за счет того, что соперник сделал ошибку, нанося удары ногами в корпус, в голову, а не по ногам. Но бой он выиграл за счет нокдауна, потому что на руках хорош, четко попал. Саня хотя бы подтягивает младшего брата на бои, дает возможность заработать. Сам что-то зарабатывает. То есть он не ходит, не бухает, не просит: «Дайте мне на чекушку». Саня хоть отрезвел, позанимался, вышел на бой, заработал деньги. Ну да, он отдыхает. Он отдыхает на свои [деньги], это уже его право. Да, делает глупость. Но это его личное право. Тем более, не Феде его судить. Федя ему ничем не помогает. Хотя имеет такую возможность. Но не имеет такого желания.

— Также Федор изъявил желание подраться по боксу. Если поступило бы предложение подраться с ним, ты принял бы его?

— Вообще без проблем!

— Как бы сложился этот бой?

— Как бы сложился бой... Я буду драться. Бой может сложиться по-всякому. Понимаете? Вот все кричат: «Я тебя порву!», или: «Я тебя вырублю!». Но Федя профессионал, Федя имеет хороший удар. Он умеет обманывать и может нанести удар, который тебя нокаутирует. Кричать, а потом чтобы монтировали такие ролики, в которых в начале один кричит: «Да я тебя вырублю!», а потом выходит на бой и ложится в дрова... Поэтому я никогда не буду кричать, что я кого-то вырублю, чтобы не получилось такого веселого ролика. Шанс имеет любой боец, даже самый слабый, которого ты на 99 процентов разобьешь по всем частям и статьям. Он имеет 1 процент, он может обмануть тебя где-то, нанести удар, как говорится, лаки-панч, и ты упадешь. Это может сделать любой боец. Некрасиво говорить до боя, что порвешь. Я имею желание порвать. Такое можно сказать. Скажем так, это не в моем воспитании.

— Если получится так, что Федор сможет запретить поп-ММА на законодательном уровне...

— Кто такой Федор, чтобы запрещать что-то?!

— Не он сам, но может посодействовать, чтобы запретили.

— Будет как раньше: столы убрали, стулья убрали, провели турнир, пока милиция не выйдет. Потом поставили все на место (улыбается). Все нормально будет. Уйдем в подполье.

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— То, что творится в мире поп-ММА — это аморально?

— Что именно?

— Всякие грязные моменты, мат и так далее.

— Русский народный язык никто не отменял. Тем более, когда человек на эмоциях, куда деться от русской народной речи? Я сам на нее периодически перехожу. Вот интервью я пытаюсь давать без русской народной речи. А когда я с друзьями общаюсь, она все равно изливается. Тут же ничего такого нет.

— Получится, на твой взгляд, нельзя запретить поп-ММА?

— Как? Думаю, это нереально. Уже сколько федераций создано, они все действуют в законодательном, легальном поле. Чтобы не было кипишей, драк во время раскрутки, надо не законодательно запрещать, а показывать примером, как следует вести себя бойцам, что мужчине недостойно говорить много лишних слов. Просто некоторые говорят много лишних слов, кричат, и дело там не в спорте. Уже надо за кулисами биться, а это уже статья. А зачем это все надо? Тем более, развивать спорт, здоровый образ жизни — это одно. Пропагандировать что-то другое — это уже не то.

— Состоится ли бой против Ивана Штыркова?

— Я не знаю. Если Ваня будет готов и предложение поступит — я готов. Думаю, они предложение по поводу боя сделают в последний момент. Как они это любят. Проблем нет. (В этот момент Вячеславу поступает звонок, общается с неким Александром).

— Случайно не Александр Емельяненко позвонил?

— Нет. Александр, но другой.

— Когда в последний раз общались с Александром Емельяненко?

— На следующий день после его боя с Ершовым.

— О чем общались, и в каком он состоянии был?

— Вырубай (улыбается).

— Заметил в соцсетях, что RCC предложили подраться тебе со Штырковым по правилам кулачного боя...

— Я готов по любым правилам, когда и где угодно.

— В чем тогда проблема? Что нужно?

— Предложение. Менеджера они знают. Скажут: где, когда, куда и как. Сделают предложение — и я поехал.