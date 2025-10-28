Садулаев: «Хабиб предложил 500 тысяч долларов за бой с Джоном Джонсом»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов предложил ему сделать бой в UFС — против Джона Джонса за 500 тысяч долларов, а на следующий день стало известно об уходе Джона из ММА.

«Всем это интересно, но я себя там [в ММА] не вижу, — сказал Садулаев на встрече со студентами РАНХиГС. — Недавно разговаривали с Хабибом, он как раз сидел с Даной Уайтом, в Азербайджане, по-моему. Я поговорил с Даной. И Хабиб мне говорит: «Давай бой сделаешь?» «С кем?» «Какая разница, с кем». «Так-то есть разница... Сколько дают?» «500 тысяч долларов», говорит. «А с кем мне выйти?» «С Джоном Джонсом». (Смех, а потом аплодисменты в зале).

Джон Джонс, чтоб вы знали, это чемпион UFC в самом тяжелом весе. Я ему [Хабибу] говорю: «А чего ты так дешево меня?» «Ну, потом разберемся». «Хорошо, я подумаю». Так, шутим. И на следующий день Джон Джонс спорт оставляет, объявляет об уходе из спорта! (Смех в зале) Я ему [Хабибу] говорю: «Зря мы это начали!» Я дружу с командой Хабиба, с Хабибом, но переходить в ММА не собираюсь».