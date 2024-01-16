Евлоев: «Волкановски? Для меня более выгодна победа Топурии»

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий титульный бой между Алексом Волкановски и Илией Топурией.

«Волкановски — Топурия, чья победа выгодна? Наверное, Илии, потому что все знают историю, которая была между нами. И это очень хороший шанс закрыть два вопроса за раз, и за титул подраться, и с ним разобраться. А так вижу фаворитом Волкановски. Так что, может быть, мне придется вернуться за Топурией», — сказал Евлоев «СЭ».

На турнире UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Канаде, Евлоев сразится с Арнольдом Алленом. В случае победы россиянин может подраться за титул чемпиона UFC в полулегком весе с победителем пары Алекс Волкановски — Илия Топурия.