Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.
Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.
«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо!
Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу 5 раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким. Мой план, это не секрет — [борьба]. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал Махачев в интервью в октагоне.
Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.
Dolphin75
А на кого ещё быкануть в Америке?
Dinamo Poninka
Был Исламом, стал Безмозглым.
Иванов Иван
Идешь,что б пролежать 18 минут на сопернике? Нет,это победа.Ты красава.Вот только Трампу,как думаешь,интересно будет смотреть?
Сергей Бочаров
Обидно. Боец красавец, но вот у них высокомерие прёт за весь аул. Никогда не забуду когда Хабиб к Путину обратился и реакцию Пескова. Не ужели жизнь не учит. Они всего лишь спортсмены.
Сергей Бочаров
В эмиратах паспорта(гражданство) не дают даже по рождению
Dolphin75
Гуантаному тебе Трамп откроет)
Zakhar Romanov
Симон Вирсаладзе
А причём тут Трамп?
Danila Smolny
Gordon
Он ещё и тупой.
Gordon
По-русски вообще нет слова "гей". В Словаре Ожегова эти люди называются иначе. Только, увы, литературное слово, которое их обозначает, вдруг под запрет попало.
Slim Tallers
Чувак немного попутал. Трамп в Вашингтоне, и таких горных арлов депортирует. А вот в Нью-Йорке мэр исламист,ему бандиты не помешают.
Грег Хаус
Гей-дом - это по-русски
Adiоs Amigos R
Ислам, Белый дом - это Гей-Хаус, осторожне там! А лучше вообще не ходить...:face_with_monocle:
Грег Хаус
Далеко пойдёт
_Mike N_
у него уже есть, как и у Хабиба - эмиратский
Diman_madridista
Ого, он и еще и Трампа даже знает. На удивление образованный попался. Подраться что ли хочет с 80-летним стариком?
Андрей Кадулин
Наверное мозги отбили
_Mike N_
После таких слов - самое время Трампу депортировать из Америки тупого чурбана !
Наполеон Леопард
Трамп, фон Калмонович навещает в Видном.........у них мОральный, WNBA в одной команде играли
Николай Викторов
Иди за паспортом арабским!
