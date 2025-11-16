Видео
Сегодня, 09:09

Махачев — после победы над Маддаленой: «Трамп, открывай Белый дом, я иду!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо!

Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу 5 раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким. Мой план, это не секрет — [борьба]. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал Махачев в интервью в октагоне.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев
21

  • Dolphin75

    А на кого ещё быкануть в Америке?

    16.11.2025

  • Dinamo Poninka

    Был Исламом, стал Безмозглым.

    16.11.2025

  • Иванов Иван

    Идешь,что б пролежать 18 минут на сопернике? Нет,это победа.Ты красава.Вот только Трампу,как думаешь,интересно будет смотреть?

    16.11.2025

  • Сергей Бочаров

    Обидно. Боец красавец, но вот у них высокомерие прёт за весь аул. Никогда не забуду когда Хабиб к Путину обратился и реакцию Пескова. Не ужели жизнь не учит. Они всего лишь спортсмены.

    16.11.2025

  • Сергей Бочаров

    В эмиратах паспорта(гражданство) не дают даже по рождению

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Гуантаному тебе Трамп откроет)

    16.11.2025

  • Zakhar Romanov

    16.11.2025

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А причём тут Трамп?

    16.11.2025

  • Danila Smolny

    16.11.2025

    16.11.2025

  • Gordon

    Он ещё и тупой.

    16.11.2025

  • Gordon

    По-русски вообще нет слова "гей". В Словаре Ожегова эти люди называются иначе. Только, увы, литературное слово, которое их обозначает, вдруг под запрет попало.

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Чувак немного попутал. Трамп в Вашингтоне, и таких горных арлов депортирует. А вот в Нью-Йорке мэр исламист,ему бандиты не помешают.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Гей-дом - это по-русски

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ислам, Белый дом - это Гей-Хаус, осторожне там! А лучше вообще не ходить...:face_with_monocle:

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Далеко пойдёт

    16.11.2025

  • _Mike N_

    у него уже есть, как и у Хабиба - эмиратский

    16.11.2025

  • Diman_madridista

    Ого, он и еще и Трампа даже знает. На удивление образованный попался. Подраться что ли хочет с 80-летним стариком?

    16.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Наверное мозги отбили

    16.11.2025

  • _Mike N_

    После таких слов - самое время Трампу депортировать из Америки тупого чурбана !

    16.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Трамп, фон Калмонович навещает в Видном.........у них мОральный, WNBA в одной команде играли

    16.11.2025

  • Николай Викторов

    Иди за паспортом арабским!

    16.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    Дональд Трамп
    UFC
