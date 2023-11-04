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Сегодня, 02:15

Основатель АСА Хасиев: «Такой бардак, как на UFC, редко где видел»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Основатель АСА Майрбек Хасиев раскритиковал UFC за, по его мнению, скверную организацию турнира UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби.

«Я бы вам еще подкинул своего мнения — для хейтеров. Я был на турнире UFC [UFC 294 в Абу-Даби]. Серьезно говорю: такой бардак я редко где видел. Серьезно говорю! Сын взял мне самые лучшие места. И вот это движение — будто мы в метро. То люди впереди становятся, то уходят. У нас даже небольшая ссора получилась — ну, становятся перед тобой, стоят. Охрана ни черта не делает. Точно скажу: наша охрана лучшая в мире, однозначно. И бои мне абсолютно не понравились. Однозначно! Очень слабые бои были. Практически все», — сказал Хасиев на пресс-конференции после турнира АСА 165 в Санкт-Петербурге.

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби Ислам Махачев победил нокаутом в первом раунде Александра Волкановски.

Майрбек Хасиев
UFC
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