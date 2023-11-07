Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет

Ислам — второй российский боец с этим достижением.

Во вторник, 7 ноября, обновился рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Если в октябре после победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски российский боец поднялся с третьей строчки только на вторую, то теперь занял первое место. Для составления рейтинга UFC опрашивает журналистов — причем далеко не все из них освещают ММА на регулярной основе.

Ислам стал вторым россиянином в истории UFC, кто достиг этой позиции. Первым был Хабиб Нурмагомедов. Махачев добился этого результата на два с половиной года быстрее Нурмагомедова, если отправной точкой считать дату попадания бойцов в рейтинг их весовой категории. Исламу для того, чтобы стать лучшим бойцом мира вне зависимости от веса, понадобилось пять лет, два месяца и восемь дней, а Хабибу — семь лет, восемь месяцев и 21 день.

Безусловно, Махачев не стал бы лидером прямо сейчас, если бы не травма Джона Джонса, из-за которой легенде пришлось сняться с титульного поединка против Стипе Миочича. Именно Джонс был первым в рейтинге — его заслуги и авторитет настолько монолитны, что Махачеву даже двух побед над чемпионом другого дивизиона оказалось маловато, чтобы обойти бойца в рейтинге. Оставалось просто ждать каких-либо действий от Боунса.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети

Джонсу предстоит долгое восстановление — из-за разрыва грудной мышцы он будет отсутствовать не меньше восьми месяцев. За это время у Махачева есть шанс провести минимум один поединок. По словам менеджеров Махачева, бой состоится не раньше марта, но такие поздние сроки говорят о том, что боец вполне мог бы встретиться с победителем чемпионского боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Лучший в этой паре, вероятно, успеет восстановиться к весне, и, если Махачев победит еще одного чемпиона, причем на категорию выше, шансы Джонса вернуться на первое место начнут таять.

Джону предстоит поединок с ветераном, который далек от пика. Кроме того, есть большая вероятность, что он в случае победы над Миочичем завершит карьеру — и тогда не будет смысла возвращать Джонса на первую строчку надолго (максимум — на неделю, из уважения), и Махачев только закрепится в статусе номера один.