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Сегодня, 14:45

Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Ислам — второй российский боец с этим достижением.

Во вторник, 7 ноября, обновился рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Если в октябре после победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски российский боец поднялся с третьей строчки только на вторую, то теперь занял первое место. Для составления рейтинга UFC опрашивает журналистов — причем далеко не все из них освещают ММА на регулярной основе.

Ислам стал вторым россиянином в истории UFC, кто достиг этой позиции. Первым был Хабиб Нурмагомедов. Махачев добился этого результата на два с половиной года быстрее Нурмагомедова, если отправной точкой считать дату попадания бойцов в рейтинг их весовой категории. Исламу для того, чтобы стать лучшим бойцом мира вне зависимости от веса, понадобилось пять лет, два месяца и восемь дней, а Хабибу — семь лет, восемь месяцев и 21 день.

Безусловно, Махачев не стал бы лидером прямо сейчас, если бы не травма Джона Джонса, из-за которой легенде пришлось сняться с титульного поединка против Стипе Миочича. Именно Джонс был первым в рейтинге — его заслуги и авторитет настолько монолитны, что Махачеву даже двух побед над чемпионом другого дивизиона оказалось маловато, чтобы обойти бойца в рейтинге. Оставалось просто ждать каких-либо действий от Боунса.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Джонсу предстоит долгое восстановление — из-за разрыва грудной мышцы он будет отсутствовать не меньше восьми месяцев. За это время у Махачева есть шанс провести минимум один поединок. По словам менеджеров Махачева, бой состоится не раньше марта, но такие поздние сроки говорят о том, что боец вполне мог бы встретиться с победителем чемпионского боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Лучший в этой паре, вероятно, успеет восстановиться к весне, и, если Махачев победит еще одного чемпиона, причем на категорию выше, шансы Джонса вернуться на первое место начнут таять.

Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски. Махачев творит историю. Он уже на уровне Хабиба и недалек от того, чтобы его превзойти

Джону предстоит поединок с ветераном, который далек от пика. Кроме того, есть большая вероятность, что он в случае победы над Миочичем завершит карьеру — и тогда не будет смысла возвращать Джонса на первую строчку надолго (максимум — на неделю, из уважения), и Махачев только закрепится в статусе номера один.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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