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Сегодня, 11:56

Махачев стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

Руслан Минаев
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
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Россиянин Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

Махачев в реванше c Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Махачев стал лучшим бойцом pound for pound по версии ESPN

Ислам Махачев
UFC
ММА
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