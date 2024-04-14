Иржи Прохазка нокаутировал Александра Ракича на UFC 300

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) победил пятого номера рейтинга Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Прохазка потерял титул чемпиона в бою с Алексом Перейрой (9-2), проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Ракич не выступал с мая 2022-го, когда он травмировал ногу в бою с Яном Блаховичем (29-10) на UFC on ESPN 36.