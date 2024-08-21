Куниев бросил вызов Гану и Алмейде: «Подерусь с ними двумя за вечер»

Экс-чемпион Eagle FC в тяжелом весе россиянин Ризван Куниев (12-2) после заключения контракта с UFC заявил о готовности дебютировать в лиге в самое ближайшее время.

«20 минут назад я виделся с Даной Уайтом, и я ему предложил, что хоть на этой неделе могу подраться, мне без разницы, у меня нет травм. Я хоть каждую неделю готов драться с топ-10, топ-5, я готов.

Сирил Ган, [Жаилтон] Алмейда, без разницы. Со всеми готов подраться хоть на этой неделе, мне не нужна подготовка для них, готов с ними двумя хоть завтра за вечер подраться.

Дана сказал, что они посмотрят, когда на ближайших турнирах будет свободное окошко, и постараются как можно быстрее сделать поединок», – сказал Куниев на пресс-конференции.

Куниев победил бразильца Хьюго Кунью (8-2) техническим нокаутом в первом раунде на «Претендентской серии Даны Уайта» и получил контракт с UFC. Бой состоялся 20 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.