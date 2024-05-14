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Сегодня, 10:20

Роберт Уиттакер назвал сильные качества Хамзата Чимаева

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) заявил, что у 10-го номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) отличная борьба и джиу-джитсу, но он не собирается проигрывать ему в грэпплинге.

«У него определенно отличное джиу-джитсу, которое хорошо сочетается с борьбой. Часто бойцы не готовы к такому сочетанию. Он использует размах рук и высокое телосложение, чтобы навязать свой бой и повалить тебя на землю. Он очень опасен в борьбе, но я всю жизнь занимался грэпплингом. Я уверен в своих навыках, и даже если бы у нас была схватка по джиу-джитсу, я бы не сдался, пока не победил его», — сказал Уиттакер The Megan Anderson Show.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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