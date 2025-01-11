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Сегодня, 18:00

Роман Копылов — Крис Кертис: трансляция боя UFC начнется в 4.00

Роман Копылов и Крис Кертис сойдутся на UFC Fight Night 249
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Роман Копылов — Крис Кертис.
Фото Global Look Press
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Бой между российским бойцом Романом Копыловым и американцем Крисом Кертисом состоится в рамках UFC Fight Night 249. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января, на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Трансляция боя Копылова и Кертиса начнется ориентировочно в 4.00 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ».

Результат боя Копылов — Кертис, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

32-летний Роман Копылов в профессиональной карьере провел 16 боев, одержал 13 побед (из которых 11 — досрочно) и потерпел 3 поражения.

37-летний Крис Кертис в профессиональных ММА имеет 31 победу (18 досрочно), 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Крис Кертис
Роман Копылов
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