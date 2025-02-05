Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:36

Топурия считает, что Евлоев не заслужил поединок против него

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия прокомментировал возможный бой за титул с российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Я считаю, что Диего (Лопес) заслуживает этого больше. У Мовсара больше боев в UFC, но у него примерно восемь решений и пять из них — раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае мы можем это сделать», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

Свой последний бой 30-летний Евлоев (19-0) провел на турнире UFC 310 в декабре, где победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел в в октябре 2024 года на турнире UFC 308, где нокаутировал американца Макса Холлоуэя в третьем раунде и первый раз защитил пояс в полулегком весе.

Илия Топурия
Мовсар Евлоев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Россия снова без чемпионата мира
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя