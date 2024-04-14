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Сегодня, 08:45

Перейра уложил Хилла фирменным левым хуком. Следующим соперником должен стать Анкалаев

Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла на UFC 300
Отдел единоборств «СЭ»
Алекс Перейра — Джамал Хилл.
Фото USA Today Sports
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Дана Уайт уже обещал Магомеду титульный бой.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра провел титульный поединок в полутяжелом дивизионе против Джамала Хилла.

В прошлом поединке Перейра стал двойным чемпионом UFC — при этом в промоушене он провел суммарно лишь семь боев. Бразилец одолел Иржи Прохазку, нокаутировав чеха во втором раунде, а дебютировал в полутяжелом весе с победы раздельным решением судей над Яном Блаховичем. В среднем дивизионе с Поатан дважды бился за титул и оба раза — с Исраэлем Адесаньей. Сначала Перейра победил нигерийца, а затем проиграл бывшему сопернику по кикбоксингу нокаутом.

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Джамал Хилл — бывший обладатель титула в полутяжах. Он завоевал пояс по стечению обстоятельств после того, как Дана Уайт остался недоволен встречей Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича. Тогда босс UFC решил свести Гловера Тейшейру с Хиллом, который на тот момент уже должен был биться против Энтони Смита. Тейшейру Хилл без труда перебил, а затем получил серьезную травму и надолго выбыл, оставив пояс вакантным.

Бойцы, обладающие мощными ударами, начали крайне аккуратно, а первый панч до головы соперника донес Хилл спустя минуту и 15 секунд. Казалось, что бой получится скучным и унылым, но Перейра просто искал момент. Бразильцу хватило всего лишь одного: он донес точный левый хук до челюсти Хилла, и тот рухнул на канвас. Алекс несколько раз добил американца и защитил титул в полутяжах.

Теперь у Перейры есть два варианта для следующего поединка: либо Алекс проведет реванш с Иржи Прохазкой, который в прелимах UFC 300 нокаутировал Александра Ракича, либо, наконец, полноценный титульный шанс получит Магомед Анкалаев. Россиянину, по словам тренера Шамиля Алибатырова, после победы над Джонни Уокером уже пообещал титульник сам Дана Уайт, но понятно, что полагаться только на его слова не стоит.

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