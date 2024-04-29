Камил Гаджиев — о невыплате Царукяну гонорара за бой: «Эта ситуация абсурдна»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что Атлетическая комиссия штата Невада не выплатила первому номеру рейтинга UFC в легком весе Арману Царукяну (22-3) гонорар за бой с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-10) за то, что по пути в октагон он ударил фаната.

«Эта ситуация чуть абсурдна, это надо быстренько утрясать. Дана неплохо сказал: «Ты идешь накачанный весь, идешь весь разъяренный, и тебе фак показали, а ты же вот такой вот весь... Я представляю, с какими эмоциями люди по коридору идут, мы же все проникаемся этим, и он в сердцах раз залетел, чтобы его влупить на ходу, и то там ничего не было, так.

Я думаю, сейчас, пока гонорар не выдают, придерживают, это тоже для Армана некий хайп, он вообще сейчас такой один из реально по части хайпа лидеров. Потому что это новое молодое поколение бойцов, которые еще при этом здорово дерутся. Арман очень далеко пойдет», — сказал Гаджиев в интервью после боя Владимира Минеева и Константина Глухова.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.