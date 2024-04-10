«Финишировал бы молодого Хабиба в 1-м раунде». Царукян: Оливейра, почему не служил в армии, «парочка палок»

Интервью перед боем.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра подерется с Джамалом Хиллом за пояс в полутяжелом дивизионе. В главном карде также пройдет поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры — высока вероятность, что победитель станет главным претендентом на титул в легком весе.

В интервью «СЭ» Царукян рассказал о той самой ситуации с непристойным вопросом о Кайле Харрисон, заявил, что смог бы нокаутировать в первом раунде молодую версию Хабиба, и признался, что жалеет о признании его негодным к армейской службе.

«Вообще не переживал после пресс-конференции»

— Чарльз Оливейра провел в UFC 32 поединка, выиграл 22 раза. Какое выступление бразильца тебя впечатлило больше всего?

— С Чендлером. Почему? Не знаю, он какой-то был голодный, очень быстрый на руках, вообще руки летели у него быстро. Понравился бой, как он отодрался.

— Оливейра хорошо с Исламом стоял на ногах у сетки, не давал себя повалить, и Исламу на помощь дважды приходила передняя подножка из дзюдо. Владеешь ли ты этим приемом, мог бы провести его?

— Не особо хорошо, но владею.

— Теоретически ты Оливейру можешь так положить?

— Теоретически да. Но теоретически он сам падает тоже.

— Оливейра — мастер финиша со спины, а ты помнишь, когда тебя последний раз в зале финишировали со спины — треугольником, или гильотиной, или чем угодно?

— Нет, не помню. Ни разу.

— Ты говорил, что Махачев дрался с тобой, когда тебе было 22-23 года, и если тебе сейчас дать любого 22-23-летнего, ты его финишируешь в первом раунде. Вот Хабибу, который дрался с Тибау, было 23 года. Тебе сейчас дать того Хабиба, смог бы финишировать его в первом раунде?

— Я думаю, да (улыбается).

— Без проблем?

— Без проблем — не знаю, но именно по навыкам посмотреть, какой был тогда Хабиб и сейчас какой я... Сейчас ММА на другом уровне.

Арман Царукян (справа) и Глейсон Тибау (слева). Фото Соцсети

— Ты сказал, что для тебя был большой мотивацией просто сам факт, что ты тренировался с Федором в одном зале в Приэльбрусье. А как-то вы взаимодействовали? Может, совет он дал или какой-то комментарий, когда ты стоял в спарринге с кем-то из его учеников?

— Нет, не давал. У нас было общение минимальное, но не прям уж.

— Думаю, все журналисты сегодня задают тебе вопрос о том случае на пресс-конференции с блогером Вахой Бруклином. Ты сильно переживал после этой ситуации и переживал ли?

— Я вообще не переживал.

— Можно сказать, что он тебя спровоцировал и ты поддался на эту провокацию?

— Можно и так сказать.

— Когда он задал тебе этот вопрос, ты сделал паузу. У тебя были в тот момент мысли ответить как-то по-другому?

— У меня были мысли сказать «нет» либо «да», почему-то в голову другие мысли не заходили — правильные. Из-за этого у меня стоял выбор между «нет» и «да». Других мыслей почему-то в голове не было, к сожалению.

— Правда ли, что вы с Кайлой потом поговорили и ты перед ней извинился?

— Да, правда.

— Она не выглядела обиженной?

— Нет, нормально.

— А дома что тебе сказали на этот счет? Отец, может, пожурил?

— У меня дома не влезают в мою работу. И я — в их работу. Каждый занимается своим делом.

— Эта пресс-конференция точно прибавила тебе медийности, известности. А можно сказать, что эта медийность в плюс тебе не пошла?

— Да любой хайп в плюс идет в этом бизнесе. Черный хайп — тоже хайп.

— Кстати, Саят (менеджер Царукяна. — Прим. «СЭ») никак не ругал тебя за эту ситуацию?

— Нет, как он может поругать? Кто меня может поругать? Максимум может меня отец поругать.

— Но отец, как мы выяснили, не ругал.

— Да.

Фото Соцсети

«Можно было бы отслужить, чтобы знать, как действовать в разных ситуациях»

— Ты рассказывал про три книги, которые точно нужно почитать. А можешь назвать хотя бы одну книгу, которую ты прочитал и потом плевался от того, насколько же это бездарное произведение?

— Да много таких. Не знаю, «Финансист», которую все хвалят — я, может, не настолько умный человек, может, ничего не понял, но я прочитал эту книгу... Многие олигархи по ней, по этой структуре деньги зарабатывали. Все советуют ее прочитать для начала, кто хочет быть успешным. Я прочитал и ничего не понял. Может быть, я некомпетентный для этой книги пока еще. Ну, мне не понравилось, я второй раз не перечитывал.

— Не секрет, что ты вполне мог бы бизнесом заниматься, а не боями. А какие шаги предпринимаешь, чтобы сохранять и приумножать капитал, который зарабатываешь в UFC? Потому что не всем спортсменам это дано.

— Самое такое — это вкладывать в недвижимость. Самое легкое и непрогораемое, пока ты в спорте. А когда ты уже не будешь в спорте, тогда можно заниматься бизнесом. Бизнесу надо посвящать время.

— Ты любишь автомобили, любимая BMW М5 Competition за 8 миллионов рублей...

— Уже 16-20 он стоит!

— Информация обновилась. А если бы ты не был обеспеченным человеком и бюджет был до 1 миллиона рублей, какую машину купил бы?

— Я бы купил, наверное, Camry подержанную.

— Camry 3,5?

— Нет, 2,5. 3,5 заправлять много. У меня же, получается, немного денег, что я за 1 миллион покупаю машину.

Фото Соцсети

— В России у многих позиция «не служил — не мужик». Ты не служил, не жалеешь ли об этом?

— Честно говоря, можно было бы, чтобы знать, как действовать при разных ситуациях. Думаю, что можно было бы послужить, но я учился, занимался спортом — у меня не было времени на службу. И на тот момент у меня были проблемы с поясницей. Из-за спорта или из-за чего у меня отломался кусок поясницы, и меня не взяли в армию, был не годный.

— На подкасте Hustle Show ты говорил, что из тех исполнителей, кого ты слушаешь, номер один — это рэпер Macan. А чем он так хорош?

— Разную музыку слушаю, но из российских рэперов — да, он номер один. А так есть американские, канадские рэперы, которые на другом уровне, конечно. Не, у Macan прикольная музыка и какой-то смысл хоть есть.