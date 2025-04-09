Мамиашвили о Валиеве: «Год назад он был в нашей сборной, а сегодня с албанским флагом со слезами на глазах»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ», о чем говорил с албанским борцом Черменом Валиевым во время церемонии награждения на чемпионате Европы-2025 в Братиславе (Словакия).

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг спортсмен победил россиянина Заурбека Сидакова. До 2024 года Валиев выступал за Россию, но сменил гражданство.

«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за 4 месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Также Мамиашивили объяснил, в чем заключается проблема смены гражданства в спорте.

«Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов. А так — албанский флаг им в руки. Огорчило ли меня его решение выступать за другую страну? Это уже данность. Вопрос в другом: что мы должны сделать, чтобы спортсмены оставались у нас в стране? Здесь необходимы условия и идеология — без нее побеждать нельзя», — добавил Мамиашвили.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе продлится до 13 апреля. Позднее будут также разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы, они завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.