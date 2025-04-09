Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Братиславе

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на чемпионате Европы 2025 года в Братиславе (Словакия).

Золото на счету Начына Монгуша (весовая категория до 57 кг), Заура Угуева (до 61 кг), Ибрагима Ибрагимова (до 65 кг), Давида Баева (до 70 кг) и Ахмеда Усманова (до 79 кг). Серебряные медали завоевали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Магомед Курбанов (до 97 кг). Единственная бронза на счету Артура Найфонова (до 86 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе продлится до 13 апреля. Позднее будут также разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.