Мамиашвили заявил, что Федерации борьбы России будет сложно выполнить поставленые задачи без букмекеров

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обращении спортивных федераций к председателю правительства России Михаилу Мишустину на тему возможного изменения в налогообложении деятельности букмекеров.

Ранее об обращении сообщил журналист Грант Гетадарян.

«Могу только констатировать, что без поддержки, которая оказывается, будет совершенно сложная ситуация для реализации тех непростых задач, которые стоят. И это объективно», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Минфин предложил с 1 января 2026 года установить налог для букмекеров в размере 5% от принятых ставок. Также для букмекеров отменяется льгота по налогу на прибыль в размере 25%.