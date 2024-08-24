Российские каноисты Петров и Дмитриев стали чемпионами мира на дистанции 1000 метров

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Дмитриев заняли первое место на чемпионате мира по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

В финальном заезде российская двойка показала результат в 3 минуты 41,510 секунды. На втором месте венгерские гребцы, замкнули тройку лучших украинцы.

Чемпионат мира по гребле проходит в Самарканде с 22 по 25 августа. В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.