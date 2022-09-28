Несколько гребцов и тренеров сборной России по гребле получили повестки из военкомата

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что несколько гребцов и тренеров сборной страны получили повестки из военкомата.

«Это насущный вопрос для спортсменов и тренеров. Мы уже получаем от них обратную связь, что к ним приходят представители военкомата. На данный момент у нас два-три тренера, и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы это минимальный процент.

Пока все тренируются, готовятся к соревнованиям. Мы уже работаем в оперативном режиме. У нас через две недели отборочные соревнования на централизованную подготовку к сезону-2022/23. Но мы ко всему готовы, будем реагировать на вызовы», — приводит РИА «Новости» слова Свирина.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.