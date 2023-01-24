Михаил Ефремов может выйти из колонии на пять лет раньше срока

Актер Михаил Ефремов, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, может выйти из колонии на пять лет раньше срока, сообщает сайт KP.RU.

По данным источника, 59-летний актер просит заменить тюремный срок принудительными работами: соответствующее ходатайство зарегистрировано 23 января 2023 года в Алексеевском суде Белгородской области. Дата заседания пока не назначена.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отказался комментировать данную информацию.

«При всем уважении, ничего не скажу, ни единого слова! Все знаю, но буду молчать — мне запрещено говорить с прессой. Я уже получал за свой длинный язык», — приводит слова адвоката «КП».

Другой звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением о возможной судьбе Ефремова.

«Я не являюсь адвокатом Ефремова и могу прокомментировать только ситуацию в целом. На самом деле, по ст. 80 УК РФ при отбывании 1/3 назначенного срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. У Михаила Олеговича на сегодняшний день такая возможность по закону есть. И я считаю, что шансы у него велики: как известно из СМИ, в колонии он занимался общественной работой, зарекомендовал себя с положительной стороны. Думаю, суд пойдет ему навстречу», — сказал Алешкин.

В случае положительного решения, по словам адвоката, Ефремов продолжит отбывать наказание в региональном УФИЦ (это участок, функционирующий, как исправительный центр). Затем он может подаст заявление о переводе в Москву и уже из столичного УФИЦ будет освобождаться окончательно.

8 июня 2020 актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5.