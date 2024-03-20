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20 марта, 13:27

Мостовой: «Уткин — лучший журналист России, у нас были хорошие отношения»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о спортивном комментаторе Василии Уткине.

«Василий — лучший журналист России, думаю. Его всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек. Он много раз брал у меня интервью. Последнее общение с ним у нас было два года назад, когда он делал фильм про «Спартак», прошлые годы. Часа два мы общались с ним примерно. Было классно. Очень жаль, что все так получилось. Мы не были друзьями, но у нас были хорошие отношения», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в возрасте 52 лет. По информации Baza, предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
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