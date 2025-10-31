«Трудовые Резервы» и ВФЛА создадут корпоративную лигу по легкой атлетике

ВФСО «Трудовые Резервы» и Всероссийская федерация легкой атлетики создадут совместную корпоративную лигу. Об этом на пленарной сессии Всероссийского форума «КорпСпорт-2025», рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

По словам модератора пленарной сессии, президента ВФСО «Трудовые Резервы» Ильи Галаева, спорт перестал быть привилегией профессионалов, а любительские соревнования приобретают все больший масштаб и социальную значимость.

«Сегодня беговые дорожки парков, веломаршруты, футбольные поля и хоккейные корты заполняют люди самых разных профессий и возрастов. Любительский спорт переживает настоящий бум, и это не просто мода, а фундаментальный сдвиг в культуре заботы о себе и сообществе. Мы привыкли думать, что тренды задают крупные бренды или звезды. Но сегодня все чаще инициаторами становятся именно локальные спортивные сообщества, корпоративные клубы и даже отдельные энтузиасты», — отметил Галаев.

По данным ВФЛА, любительский бег уже объединяет более 1 миллиона человек по всей стране, а корпоративные старты стали неотъемлемой частью всех крупных марафонов.

«Лига легкой атлетики, которую мы создаем вместе с «Трудовыми Резервами», — это новый формат для развития корпоративного спорта. Она поможет нам масштабировать легкоатлетические соревнования с участием компаний и вовлечь в наш вид спорта еще больше людей», — рассказал Ярышевский.

По словам руководителя Федерации триатлона России Ксении Шойгу, многие федерации делают ставку на развитие любительского спорта, поскольку это помогает вовлекать большее количество занимающихся и, как следствие, привлекать внимание спонсоров.

«Триатлон уверенно растет — мы увеличили количество участников соревнований в этом году на 12-14 процентов. И хоть у нас «возрастной» вид спорта, мы позиционируем, что триатлон помогает выглядеть моложе и здоровее, а это интересно в том числе спортсменам из корпоративного сектора», — рассказала Шойгу.

В пленарной сессии «Эра любительского спорта: кто задает тренды сегодня» также участвовали заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, президент лиги любительского фигурного катания «Наш спорт» Александр Энберт, президент и основатель МедиаЛиги Николай Осипов, а также президент Лиги единоборств FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев.

Всего в рамках форума состоялось 15 экспертных сессий, на которых обсуждались успешные примеры внедрения корпоративных спортивных программ, вопросы сотрудничества корпоративных лиг и спортивных федераций, социальные и благотворительные спортивные инициативы, влияние спорта на HR-бренды компаний. Отдельное внимание уделялось диджитализации корпоративного спорта и основным тенденциям его развития.

Среди участников форума также были директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов, президент Ассоциации развития массового фигурного катания, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу «Суперниндзя» Василий Артемьев, а также представители спортивных федераций, государственных органов и коммерческих компаний.

Форум «КорпСпорт-2025» проходил при поддержке Министерства спорта РФ, «Спорт-Экспресс» является информационным партнером мероприятия. Модератором панельной дискуссии «От корпоративной рассылки к комьюнити: спорт как инструмент вовлечения» выступила шеф-редактор по спецпроектам Мария Маркова.