Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 09:00

«Тема Донбасса для меня всегда была очень близкой». Известный спортивный журналист ушел на СВО

Известный спортивный журналист ушел на СВО
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Константин Бойцов.
Фото Владимир Иванов
Telegram Дзен
Константин Бойцов рассказал «СЭ», почему принял такое решение.

Для тех, кто следит за биатлоном, фамилия журналиста Константина Бойцова хорошо знакома. Он начал работать в этом виде спорта еще тогда, когда стреляющие лыжники не добирались до телеэфиров — более 25 лет назад, прошел путь от корреспондента до руководителя медиаслужбы СБР, а за статистические наблюдения его часто в репортажах благодарит Дмитрий Губерниев.

Осенью прошлого года многие из биатлонного мира узнали, что Бойцов ушел служить в зону специальной военной операции. Однако в начале 2025-го Константин неожиданно появился в Рязани на лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов». Корреспондент «СЭ» узнал у 55-летнего Бойцова, как он оказался на соревнованиях и почему принял решение подписать контракт с Минобороны.

Биатлонная семья очень поддерживает

— Что ты делаешь в Рязани?

— Полк, в котором я служу, базируется здесь. Боевые задачи мы выполняем в Курской области, куда я, собственно, и приехал после учебки, а расквартирован здесь. Просто так удивительным образом для меня совпало, что появилась командировка в Рязань. Когда понял, что в это время в Рязани будет «Гонка чемпионов», не упустил возможности. Слава Богу, что командир пошел навстречу и разрешил посетить биатлон.

— Соскучился по биатлону?

— Конечно, если ты этим живешь больше 25 лет. Я же не убегал от биатлона, а просто пошел заниматься тем, что считаю очень важным. Это надо было сделать.

Владимир Драчев. «За два года Драчев совершил все ошибки, которые только можно было придумать. Полное разочарование»

— Как это решение принималось?

— Контракт я подписал в октябре. Многое сошлось. Я не работаю в биатлоне с осени 2022 года. Занимался фрилансом, что было для меня, может, не очень сейчас интересно. А тема Донбасса, напротив, для меня всегда была очень близкой. Я там служил срочку (1987-1989). Знаю этих людей, знаю этот регион. У меня до сих пор в Донецке немало знакомых. Дети подросли, матушка моя тоже неплохо, слава Богу, себя чувствует. Я понял, что если сейчас не пойду, то когда еще идти? Если убрать лишний пафос, то как в стихотворении Левитанского: «Я не участвую в войне — она участвует во мне». Это как раз строчки про мое состояние.

— Почему два года понадобилось, чтобы прийти к этому?

— На момент начала СВО я еще работал. Оставались вещи, которые надо было закончить. Участвовал в написании книжки под общей редактурой Шамиля Тарпищева про психологию в спорте. Помогал с одним проектом питерскому велотреку. Сделал выставку на «Ижевской винтовке». Вот эти обещанные дела нужно было закончить. Когда закончил, то все — надо идти.

— Как семья отреагировала?

— Я не сразу сообщил. Когда у жены возник вопрос «Что тебя сподвигло?», я ей объяснил. У меня жена — врач. Когда были коронавирусные волны, она сразу пошла работать в ковидный центр. В общем, лишних вопросов не было. Старшая дочь не сразу поняла... была очень взволнованна.

Фото Личный архив

— То есть старшая не приняла эту информацию?

— Я понимаю ее состояние. Сначала люди соглашаются, а потом начинают принимать близко к сердцу. Когда возникают очевидные проблемы со связью (можно исчезнуть на несколько дней), то, естественно, все переживают. Потихоньку втягиваются. На мой взгляд, я уже адаптировался. Тем более, когда случаются такие оказии, я раз — и на несколько дней попадаю в обычную жизнь.

— Ты знаком и работал со многими людьми из биатлона. Какую от них реакцию получил?

— Для многих мое решение было неожиданным. Но когда я с ними пообщался, получил много поддержки. Каких-то недоуменных вопросов и двусмысленных оценок не было. Я рад, что биатлонная семья, тот круг людей, с которыми я общаюсь, очень поддерживает. Например, Ольга Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Здесь, в Рязани, мы с ней встретились. Было очень приятно, к тому же с Ольгой мы земляки.

— Давай еще раз. Ты — служил?

— Да, еще в советской армии. У меня была учебка в Харькове, а потом служил в Донецке полтора года. Поэтому я это близко к сердцу и принимаю. Прекрасно помню, каким был Донецк в Советском Союзе. Там жили всегда отчаянные и решительные люди. В Донецке 1988 году начались первые экономические забастовки. Надо понимать, что для СССР забастовки были чем-то непонятным. Никто не знал последствий. Но люди вышли на забастовку и добились выполнения каких-то своих требований. Для меня вообще не было вопросом, что если они возразили свое мнение Киеву, то пойдут до конца. Мне тоже хотелось в этом поучаствовать. На самом деле я рад, что удалось это осуществить. Да, в моем возрасте — а мне 55 лет — надо было серьезно подумать. Психологическое состояние, наверное, смущает в меньшей мере, скорее физическая форма. Но 10 дней в учебке меня убедили, что я еще в порядке. Не зря на «гражданке» регулярно занимался спортом, крутил велосипед по Крылатским холмам.

Фото Личный архив

Ничего геройского я еще не совершал

— В каком ты сейчас звании?

— Рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Понятно, что в таком возрасте меня вряд ли бы стали брать в штурмовики или в разведку, а в инженерно-саперной роте, хочется верить, пришелся ко двору. Хотя в Курской области сейчас идут серьезные бои, есть потери, даже из той партии, в которой я приехал. У нас погиб один человек, есть раненые.

— Как выглядит СВО твоими глазами?

— Это серьезная работа. Наверное, для гражданских людей, которые приходят по контракту, в первую очередь это внутренний шок. Это погибшие люди, это разбитая техника, это прилеты, это взрывы. Это то, с чем ты не сталкиваешься на «гражданке». Другой режим, другие требования. Но, на мой взгляд, это то, через что надо пройти. Нужно отдавать себе отчет, что идет СВО, и самоизолироваться от этого, во-первых, глупо, а во-вторых, нельзя. По крайней мере, я так это ощущаю.

— Очевидный вопрос: боялся ли ты за свою жизнь?

— Кто говорит, что не боится, тот просто дурачок или лукавит. Конечно, боялся. Ты боишься не столько за свою жизнь, а того, чего ты не знаешь. Например, когда что-то серьезное взрывается рядом. Когда впервые слышишь прилеты, то становится страшно. Нужно включать голову. Я считаю, что в нашей роте все хорошо организовано, и не бывает так, чтобы совершенно необстрелянных людей отправляли на боевые задания. Просто берегут людей.

— Не притупляется страх?

— Мне сложно судить. Я же всего два с небольшим месяца служу. Поговорим об этом через какое-то время.

Владимир Минеев. «Кто сказал, что в армии плохо кормят?» Минеев — большое интервью: Пригожин, ответ хейтерам, Шара Буллет и UFC

— Какие самые опасные ситуации возникали?

— Не стану расписывать. Ничего геройского еще не совершал. Решительно ничего. Это при том, что многие ребята, которые со мной приходили, уже успели. Я пока так... Видимо, берегут людей, которым за 50. Есть много молодых ребят, которые физически крепче. Мы выполняем иную работу. Хотя единственному погибшему из моего призыва было 60 лет...

— Ты на передовой не бывал?

— Был, но именно в боевых заданиях не участвовал. Есть работа на прилегающих территориях. Там ее много, и это надо делать каждый день.

— За 25 лет в биатлоне ты наверняка знаешь, как устроена биатлонная винтовка, стрелял из нее много раз. Эти биатлонные знания тебе каким-то образом помогают?

— Вряд ли. В учебке пришлось много пострелять. Стрельба из автомата — это, конечно, совсем другое. Я и на срочке стрелял.

— К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Надо втянуться. Первое время в учебке было непростым. Нужно перестраиваться к подъемам в 5 утра, вооружению и так далее. Это совсем другая нагрузка. Я хоть и регулярно дома крутил велосипед, в состоянии был проехать 100-120 километров. Но боевая нагрузка воспринимается по-другому. Было трудно. Но справился, слава Богу.

Фото Личный архив

Позывной «Журналист»

— Ты всегда следил за статистикой, биатлонной историей. Сейчас удается это делать?

— Да, слежу. Когда я на связи, то по-прежнему изучаю. Главное, что есть и обратная связь. Мне позвонили из Читы, когда умер чемпион мира Геннадий Иванович Ковалев. Я его хорошо знал. Звонили, когда он еще находился в больнице, я с ним общался. Такие моменты не упускаю. Поэтому стараюсь за всем следить. У меня в телефоне много статистики, сохранено много того, что может быть интересно для биатлона.

— Позывной связан с биатлоном?

— Да, «Журналист».

— Как воспринимают тебя сослуживцы?

— С интересом. Когда рано или поздно узнают, что моя жизнь была связана со спортом, задают много вопросов. Приятно, что Дмитрий Губерниев записал моим товарищам поздравления. Парней это очень тронуло.

— Кто с тобой служит?

— Обычные люди.

— У тебя самая необычная гражданская профессия?

— Пожалуй, да. Но такой возрастной категории, как у меня, наверное, пятая часть. Все остальные намного моложе. Они что-то окончили, где-то поработали.

Фото СБР

— Чего больше всего не хватает?

— Больше всего не хватает, чтобы закончились военные действия. Это был мой главный побудительный мотив, который подтолкнул к этому решению. Из заметных моментов — серьезная внутренняя дисциплина ребят. Ну вот чтобы наглядно — очень многие парни принципиально говорят: «Мы алкоголь пить не будем! Выпьем, когда наступит мир». Такое я слышал очень часто.

— СВО твоими глазами отличается от того, что рассказывают в СМИ?

— Сложно сказать. Я уже, наверное, переключился на другую волну. Насколько спорт отличается от того, что показывают по телевизору и что ты видишь изнутри? Конечно, отличается. Но проводить параллели и оценки не рискну. На самом деле я сейчас накапливаю впечатления. Очень хочется, когда все закончится, сделать какие-то заметки. Потому что много новых оценок, много узнаешь разных вещей. Хочется об этом написать.

— На какой срок у тебя контракт?

— Как у всех — на год. Но это же контракт с возможностью автоматического продления. Это еще одна причина, по которой хочется, чтобы наступил мир.

Биатлон
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Полиция нашла чемпионские перстни Малкина за победы в Кубке Стэнли
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
В Еврокомиссии прокомментировали удары ВС РФ по украинскому газохранилищу
Сегодня
Вчера
Неделя