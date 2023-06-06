Завершился сериал про футбольного тренера «Тед Лассо». Почему это важная картина для мира футбола

Добрый юмор, часть футбольной культуры и темы, о которых важно говорить.

Недавно подошел к концу сериал «Тед Лассо» — история про американского тренера выдуманного клуба «Ричмонд», влюбившего в себя миллионы зрителей. И не только тех, кто называет футбол соккером. Рассказываем, почему этот сериал достоин вашего внимания, если вы еще его не смотрели.

Это первый заметный проект о футболе за несколько лет

На удивление, футбольная тематика далеко не самая востребованная в современном кинематографе. В футболе уйма красивых и интересных историй, достойных экранизации, но продюсеры отдают предпочтение баскетболу и другим видам спорта.

Тед Лассо — это первый видный проект о футболе за кучу лет, который привлек даже тех, кто не смотрит спорт на регулярной основе. В последний раз подобный интерес к футболу возник в конце нулевых с премьерой «Хулиганов Зеленой улицы», дилогии «Гол!» и «Проклятого «Юнайтед».

Сериал «Тед Лассо» можно назвать универсальной экранизацией современного футбола. Авторы показали все важные составляющие индустрии: матчи, трансферы, интриги в руководстве, конфликты с прессой. Создатели сериала не зря выбрали Англию в качестве места действия. Прямо сейчас главные тренеры и футболисты мира собираются именно здесь, в самой кассовой лиге мира.

Универсальность проекта подчеркивают отсылки и уйма мощных камео, сопровождающих зрителя на протяжении всего сериала (например, сам Пеп Гвардиола). В общем, все самые интересные и важные компоненты, чтобы полюбиться футбольному фанату, здесь присутствуют.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Тед Лассо — не только про футбол

Футбол играет связующую роль в истории, но на самом деле сериал далеко не об этом. В первую очередь это история о людях. Данную идею чуть ли не открыто проговаривают через самого Лассо: он не сильно заморачивается насчет результатов команды — его волнует, счастливы ли его футболисты и все, кто связан с клубом.

Сериал не боится открыто рассуждать на тему ментальных проблем. Создатели учат простым, но важным вещам. Например, не закрываться и не бежать от проблем, не бояться обсуждать их с близкими людьми. Авторы не ограничивают обсуждение рамками сериала: в марте съемочная группа посетила Белый дом и обсудила с президентом США Джо Байденом проблему психического здоровья.

Впервые за долгое время уделено достойное внимание внутренним переживаниям футболистов, чья жизнь не ограничивается игрой на поле и фотографиями для гламурных журналов. У них есть свои проблемы, они так же страдают от неудач и критики, как и другие люди. Казалось, в 2023 году болельщики и эксперты должны прекрасно это понимать, но эпоха соцсетей с оскорбительными комментариями (а то и угрозами) с закрытых аккаунтов заставляет проговаривать очевидные вещи снова и снова.

Это заметно через кейсы Дарвина Нуньеса, Винисиуса Жуниора, Лионеля Месси и других футболистов, которые подвергались жесткой критике в последнее время. От них требуют сиюминутного результата, но никто не допускает, что у них может быть плохой день, проблемы в личной жизни или со здоровьем.

Просмотр каждого эпизода сериала заряжает максимальным позитивом и дает определенную мотивацию. После него появляется желание поговорить со своими друзьями, родными, поделиться мыслями. А может, выслушать или просто обнять близких.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Сериал стал частью культуры

Люди из футбола признают, что «Тед Лассо» оказал большое влияние на современный футбол. И в целом на культуру. Визитная карточка «Ричмонда» — плакат в раздевалке с надписью Believe («Верь») — перекочевала в стартовый экран футсима Football Manager. Разработчики из EA Sports пошли дальше: добавили в игру целый клуб. Игроки могут поставить на тренерскую бровку самого Теда и играть за виртуального Роя Кента.

О сериале также отзываются люди из реального футбола. В начале года состоялась дискуссия о негативном влиянии проекта на имидж американских тренеров. Коуч «Филадельфии Юнион» Джим Кертин считал, что популярность сериала негативно сказывается на репутации американского тренера Джесси Марша, работавшего тогда в английском «Лидсе».

«Думаю, это отбросило отношение к американским тренерам на 20 лет. Мы так усердно работали, чтобы попасть в Европу, а потом ворвался Джесси... То, что сериал вышел в то же самое время, когда он попал в Европу, — это проклятие», — сказал Джим.

Вообще имя главного героя Теда Лассо стало нарицательным — его используют для характеристики тренера, который вообще ничего не понимает в футболе. Аналог русского «физрука». Например, The Athletic сообщал, что игроки «МЮ» так прозвали Криса Армаса, который работал ассистентом в штабе Ральфа Рангника. Это отсылка на его национальность и уровень работы.

Исполнитель роли Теда Джейсон Судейкис переживал, что сериал действительно усложнил работу американским тренерам в Англии. Но Джесси Марш развеял опасения актера и признался, что сам является поклонником «Лассо» и не держит зла.

За три года признания в любви к сериалу от футболистов и тренеров стали обыденным делом. Главный герой настолько полюбился публике, что перед выступлением сборной США на ЧМ-2022 на билбордах стали появляться мотивационные письма от персонажа, адресованные игрокам сборной. Уровень.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Все гениальное — просто

Так можно охарактеризовать подход создателей к сериалу. Здесь нет никаких сногсшибательных сюжетных поворотов, признаков творчества высокого класса — по структуре это базовый комедийный сериал на полчаса, напоминающий о девяностых и нулевых, когда телевидение на 80 процентов состояло из таких проектов.

Но именно нежелание изобретать велосипед и подкупает. Главный герой весьма наивный, будто пришел из какого-то мультфильма, но не раздражает, а наоборот — очаровывает простотой и искренностью. Оператор не будет выискивать сочные ракурсы, чтобы интернет-пользователи нарезали кадры из сериала и вопили: «Это КИНО». Большая часть сериала снята базовой «восьмеркой».

При поверхностном рассмотрении персонажей все они покажутся набором клише. Рой Кент — типичный альфач, который злится на всех и вся. Джейми Тартт — типичный гламурный мальчик, считающий себя выше остальных. Натан Шелли — типичный закомплексованный неудачник, который радуется как не в себя, когда Тед Лассо запоминает его имя. Но создатели развивают абсолютно каждого персонажа, даже самого второстепенного. Здесь нет декораций, все получают собственную сюжетную арку.

А что с юмором? С юмором все тоже отлично. Несмотря на взрослый рейтинг, иногда проскакивающие плохие словечки и взрослый юмор, «Лассо» не скатывается в вульгарность и похабщину. Шутки под стать настроению: добрые, непринужденные и искренние. Даже самые хмурые ценители киноискусства не выдерживали и позволяли себе в голос смеяться над некоторыми эпизодами.

Закончившийся на днях третий сезон стал заключительным — создатели не захотели растягивать историю и высасывать до последнего идеи и деньги из зрителей. Поэтому бегите за напитками, сладостями и погружайтесь в мир АПЛ с Тедом Лассо. Оно того стоит.