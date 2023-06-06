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Сегодня, 19:00

Завершился сериал про футбольного тренера «Тед Лассо». Почему это важная картина для мира футбола

Артем Никулин
корреспондент
Кадр из сериала «Тед Лассо».
Кадр из сериала «Тед Лассо».
Кадр из сериала «Тед Лассо».
Кадр из сериала «Тед Лассо».
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Добрый юмор, часть футбольной культуры и темы, о которых важно говорить.

Недавно подошел к концу сериал «Тед Лассо» — история про американского тренера выдуманного клуба «Ричмонд», влюбившего в себя миллионы зрителей. И не только тех, кто называет футбол соккером. Рассказываем, почему этот сериал достоин вашего внимания, если вы еще его не смотрели.

Это первый заметный проект о футболе за несколько лет

На удивление, футбольная тематика далеко не самая востребованная в современном кинематографе. В футболе уйма красивых и интересных историй, достойных экранизации, но продюсеры отдают предпочтение баскетболу и другим видам спорта.

Тед Лассо — это первый видный проект о футболе за кучу лет, который привлек даже тех, кто не смотрит спорт на регулярной основе. В последний раз подобный интерес к футболу возник в конце нулевых с премьерой «Хулиганов Зеленой улицы», дилогии «Гол!» и «Проклятого «Юнайтед».

Сериал «Тед Лассо» можно назвать универсальной экранизацией современного футбола. Авторы показали все важные составляющие индустрии: матчи, трансферы, интриги в руководстве, конфликты с прессой. Создатели сериала не зря выбрали Англию в качестве места действия. Прямо сейчас главные тренеры и футболисты мира собираются именно здесь, в самой кассовой лиге мира.

Универсальность проекта подчеркивают отсылки и уйма мощных камео, сопровождающих зрителя на протяжении всего сериала (например, сам Пеп Гвардиола). В общем, все самые интересные и важные компоненты, чтобы полюбиться футбольному фанату, здесь присутствуют.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Тед Лассо — не только про футбол

Футбол играет связующую роль в истории, но на самом деле сериал далеко не об этом. В первую очередь это история о людях. Данную идею чуть ли не открыто проговаривают через самого Лассо: он не сильно заморачивается насчет результатов команды — его волнует, счастливы ли его футболисты и все, кто связан с клубом.

Сериал не боится открыто рассуждать на тему ментальных проблем. Создатели учат простым, но важным вещам. Например, не закрываться и не бежать от проблем, не бояться обсуждать их с близкими людьми. Авторы не ограничивают обсуждение рамками сериала: в марте съемочная группа посетила Белый дом и обсудила с президентом США Джо Байденом проблему психического здоровья.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Ход королевы&raquo;. 5 сериалов о спорте: что посмотреть после завершения «Теда Лассо»

Впервые за долгое время уделено достойное внимание внутренним переживаниям футболистов, чья жизнь не ограничивается игрой на поле и фотографиями для гламурных журналов. У них есть свои проблемы, они так же страдают от неудач и критики, как и другие люди. Казалось, в 2023 году болельщики и эксперты должны прекрасно это понимать, но эпоха соцсетей с оскорбительными комментариями (а то и угрозами) с закрытых аккаунтов заставляет проговаривать очевидные вещи снова и снова.

Это заметно через кейсы Дарвина Нуньеса, Винисиуса Жуниора, Лионеля Месси и других футболистов, которые подвергались жесткой критике в последнее время. От них требуют сиюминутного результата, но никто не допускает, что у них может быть плохой день, проблемы в личной жизни или со здоровьем.

Просмотр каждого эпизода сериала заряжает максимальным позитивом и дает определенную мотивацию. После него появляется желание поговорить со своими друзьями, родными, поделиться мыслями. А может, выслушать или просто обнять близких.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Сериал стал частью культуры

Люди из футбола признают, что «Тед Лассо» оказал большое влияние на современный футбол. И в целом на культуру. Визитная карточка «Ричмонда» — плакат в раздевалке с надписью Believe («Верь») — перекочевала в стартовый экран футсима Football Manager. Разработчики из EA Sports пошли дальше: добавили в игру целый клуб. Игроки могут поставить на тренерскую бровку самого Теда и играть за виртуального Роя Кента.

О сериале также отзываются люди из реального футбола. В начале года состоялась дискуссия о негативном влиянии проекта на имидж американских тренеров. Коуч «Филадельфии Юнион» Джим Кертин считал, что популярность сериала негативно сказывается на репутации американского тренера Джесси Марша, работавшего тогда в английском «Лидсе».

«Думаю, это отбросило отношение к американским тренерам на 20 лет. Мы так усердно работали, чтобы попасть в Европу, а потом ворвался Джесси... То, что сериал вышел в то же самое время, когда он попал в Европу, — это проклятие», — сказал Джим.

Актер Джейсон Судейкис. Сериал «Тед Лассо» взял четыре премии «Эмми»

Вообще имя главного героя Теда Лассо стало нарицательным — его используют для характеристики тренера, который вообще ничего не понимает в футболе. Аналог русского «физрука». Например, The Athletic сообщал, что игроки «МЮ» так прозвали Криса Армаса, который работал ассистентом в штабе Ральфа Рангника. Это отсылка на его национальность и уровень работы.

Исполнитель роли Теда Джейсон Судейкис переживал, что сериал действительно усложнил работу американским тренерам в Англии. Но Джесси Марш развеял опасения актера и признался, что сам является поклонником «Лассо» и не держит зла.

За три года признания в любви к сериалу от футболистов и тренеров стали обыденным делом. Главный герой настолько полюбился публике, что перед выступлением сборной США на ЧМ-2022 на билбордах стали появляться мотивационные письма от персонажа, адресованные игрокам сборной. Уровень.

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Все гениальное — просто

Так можно охарактеризовать подход создателей к сериалу. Здесь нет никаких сногсшибательных сюжетных поворотов, признаков творчества высокого класса — по структуре это базовый комедийный сериал на полчаса, напоминающий о девяностых и нулевых, когда телевидение на 80 процентов состояло из таких проектов.

Но именно нежелание изобретать велосипед и подкупает. Главный герой весьма наивный, будто пришел из какого-то мультфильма, но не раздражает, а наоборот — очаровывает простотой и искренностью. Оператор не будет выискивать сочные ракурсы, чтобы интернет-пользователи нарезали кадры из сериала и вопили: «Это КИНО». Большая часть сериала снята базовой «восьмеркой».

При поверхностном рассмотрении персонажей все они покажутся набором клише. Рой Кент — типичный альфач, который злится на всех и вся. Джейми Тартт — типичный гламурный мальчик, считающий себя выше остальных. Натан Шелли — типичный закомплексованный неудачник, который радуется как не в себя, когда Тед Лассо запоминает его имя. Но создатели развивают абсолютно каждого персонажа, даже самого второстепенного. Здесь нет декораций, все получают собственную сюжетную арку.

А что с юмором? С юмором все тоже отлично. Несмотря на взрослый рейтинг, иногда проскакивающие плохие словечки и взрослый юмор, «Лассо» не скатывается в вульгарность и похабщину. Шутки под стать настроению: добрые, непринужденные и искренние. Даже самые хмурые ценители киноискусства не выдерживали и позволяли себе в голос смеяться над некоторыми эпизодами.

Закончившийся на днях третий сезон стал заключительным — создатели не захотели растягивать историю и высасывать до последнего идеи и деньги из зрителей. Поэтому бегите за напитками, сладостями и погружайтесь в мир АПЛ с Тедом Лассо. Оно того стоит.

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