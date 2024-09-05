Предложение по смс и четверо детей: история любви Юрия и Инны Жирковых

Модель и бывший футболист сборной — многодетные родители.

Спортивные достижения Юрия Жиркова

Юрий Жирков является одним из самых титулованных российских футболистов. За долгую спортивную карьеру универсальный полузащитник стал пятикратным чемпионом страны: дважды с ЦСКА (2005, 2006) и три раза с «Зенитом» (2018/19, 2019/2020, 2020/21). В составе армейцев игрок становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году и записал на свой счет победный гол в финальном матче.

С 2009 по 2011 год Жирков выступал в лондонском «Челси». В составе синих он становился чемпионом и обладателем Кубка Англии (2009/10). После возвращения в Россию экс-футболист ЦСКА играл в «Анжи», «Динамо» и затем «Зените». В его коллекции также по шесть Кубков и Суперкубков России (по четыре — с армейским клубом, по два — с петербургским). Юрий закончил свою карьеру только в 2022 году в 38-летнем возрасте.

Жирков выступал в сборной России с 2005 по 2021 год. За это время он провел 104 матча на международном уровне, это четвертый результат среди игроков национальной команды — впереди только Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев и Виктор Онопко. Вместе с национальной командой Юрий становился бронзовым призером чемпионата Европы (2008) и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира (2018).

Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

История знакомства Юрия и Инны Жирковых

Инна Грачева родом из Калининграда. Девушка родилась в обеспеченнои? семье. Обладательница привлекательной внешности рано начала сотрудничать с модельными агентствами, свой первый конкурс красоты выиграла в 16 лет. Главным успехом юной красавицы стал титул «Мисс Калининград». Благодаря этому событию произошла случайная встреча модели и известного футболиста.

Победа на местном уровне позволила Инне принять участие в конкурсе «Мисс Россия», который проходил в Москве. В столице подруга Грачевой пригласила ее в ресторан позавтракать. Молодой человек девушки взял за компанию с собой друга. Им оказался футболист ЦСКА Юрий Жирков. Российская модель сразу же обратила внимание на спортсмена.

«Когда я его увидела, я поняла, что это именно то, о чем я мечтала, потому что это прямо идеал мои? Увидела и поняла, что это он», — рассказывала Инна WomanHit.

После ресторана компания отправилась играть в боулинг. За несколько часов у молодых людей сложилось впечатление, будто они знакомы уже давно.

Во время их следующей встречи спортсмен и модель много разговаривали. По признанию Грачевой, она не знала, что Жирков — известный игрок. Девушка не разбиралась в футболе. При этом полузащитник сборной России не думал, что Инна — популярная модель. Юрий был удивлен, когда увидел ее в рекламе по телевизору. Роман развивался стремительно, 17-летняя модель из Калининграда переехала в Москву.

«На самом деле мы с Юрой достаточно быстро стали жить вместе после знакомства. Где-то через три месяца совместной жизни уже начинали заводить разговоры о том, какая у нас будет семья, сколько деток мы хотим и как их назовем», — говорила модель изданию «StarHit».

Юрий и Инна Жирковы. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Юрия и Инны Жирковых

Юрий и Инна сразу поняли, что созданы друг для друга. Поэтому тянуть с помолвкой не стали. Правда, вписать в плотный график спортсмена такое важное событие, как бракосочетание, было тяжело. Футболист даже сделал предложение возлюбленной по смс.

«Предложение о замужестве Юра мне сделал, когда улетел на сборы. Помню, что тогда это было наше первое длительное расставание. Я жила в Москве, где никого не знала, и мы сильно скучали друг по другу, постоянно переписывались», — признавалась Инна «StarHit».

«Мисс Калининград», конечно же, ответила согласием. Подготовка к свадьбе легла на плечи Инны. Так как пожениться они решили в самый разгар подготовки к чемпионату Европы, роспись прошла в Турции, где проходили сборы национальной команды.

1 февраля 2008 года модель и футболист узаконили свои отношения в генеральном консульстве России в присутствии всех футболистов сборной. Обручальные кольца были куплены в магазине у отеля. Свадьбу сыграли через неделю в Москве, куда пригласили родственников и друзей. Также жених и невеста обвенчались в Новодевичьем монастыре. После они отправились в ресторан на лимузине. Гостей ждал большой торт, бразильский карнавал, запуск голубей в небо и бросание букета невесты.

Для торжества модель выбрала белое пышное платье с фатой. Жених был в смокинге с белым галстуком.

Гости дарили большое количество подарков. Были в их числе и весьма оригинальные. Так, молодоженам вручили картину, выполненную из страз Swarovski, с лебедями, где написано «Юра и Инна. Совет да любовь».

Свадебного путешествия у жениха и невесты не было из-за графика футболиста. Зато Юрий отправил Инну вместе с ее мамой в Египет.

«Сразу после свадьбы Юра улетел на сборы, а нас с мамой отправил в Египет. Сначала переживала по этому поводу, а теперь постоянно улыбаюсь, когда вспоминаю, что вышла замуж за Юру, а свадебное путешествие проводила с мамой. У нас все было не как у всех. Есть что вспомнить», — говорила Жиркова изданию Teleprogramma.pro.

Исправить ситуацию они решили только в 2018 году. Супруги впервые за время супружеской жизни вдвоем отправились на романтический уик-энд.

«Мы с Юрой женаты почти 11 лет, а вместе 12 лет. Но свадебного путешествия и медового месяца у нас не было из-за постоянных сборов, тренировок мужа. Мы за столько лет совместной жизни ни разу не отдыхали без деток. Решиться улететь вдвоем было непросто, все-таки мы многодетные родители и больше всего в жизни любим своих детей. Три дня на Мальдивах для кого-то слишком мало, но я так счастлива, что эти дни мы проводим наедине друг с другом», — писала Жиркова в своих соцсетях.

Юрий и Инна Жирковы с детьми. Фото Соцсети

Дети Юрия и Инны Жирковых

Жирковы — многодетные родители. Первенец появился спустя несколько месяцев после свадьбы в 2008 году. Сына назвали Дмитрием. Первая беременность тяжело далась модели, она набрала более 30 килограммов. Долгое время девушка стеснялась выходить из дома и с трудом восстановила форму.

В 2010 году в семье родилась девочка Милана. После второй беременности молодая мама быстро восстановилась. Уже в 2012 году Жиркова выиграла ежегодный конкурс красоты «Миссис Россия».

Именно после этого конкурса жена футболиста попала в громкий скандал. Бывшая «Мисс Калининград» в интервью телеканалу «Россия 1» не смогла ответить на ряд вопросов. Например, про Агнию Барто и Самуила Маршака, а также о том, солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца. Видео с ответами Инны завирусилось в Сети, на нее обрушилась критика. В программе «Пусть говорят» Инна даже отказалась от своего титула. Пережить трудный период ей помог футболист.

В 2015 году на свет появился второй сын пары — Даниил. Спустя практически 10 лет после третьей беременности Инна объявила о четвертой, чем приятно удивила общественность. О новом статусе многодетная мать сообщила в мае в день своего 35-летия. Модель разместила в своих соцсетях фото с округлившимся животом. В комментариях Инну поздравили звездные подруги — Ольга Бузова, Мария Погребняк, Виктория Лопырева, Анна Седакова и Юлия Барановская. В начале сентября 2024 года в одной из клиник Москвы на свет появился третий сын Инны и Юрия.

Юрий и Инна Жирковы. Фото Соцсети

Как и где живут Юрий и Инна Жиркова

После завершения профессиональной карьеры Юрия в 2022 году семья обосновалась в Подмосковье. Здесь у них большой дом. Хотя они много лет провели в Москве и Санкт-Петербурге. В столице полузащитник приобретал недвижимость недалеко от центра, в Северной столице семья жила в съемной большой квартире в элитном районе.

При этом супруги с детьми часто бывают в Калининграде, где у родителей Инны построен роскошный особняк. Также в Светлогорске Жирков построил собственный дом.

«У меня есть немецкий дом большой — там какая-то часть стояла немецкая артиллерийская, — он в лесу стоит, две части дома мои. Пока там делаем крышу, потом посмотрим», — рассказывал большой любителей коллекционирования предметов Великой Отечественной войны Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».