Чехия запретила россиянам участвовать в соревнованиях в стране.

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Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на sport.cz.
Предложение поступило от Министерства образования Чехии. Кроме того, правительство запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.
Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине.
В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.