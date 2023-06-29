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Сегодня, 15:11

Чехия запретила россиянам участвовать в соревнованиях в стране

Виктория Кравченко
Чехия запретила россиянам участвовать в соревнованиях в стране.
Фото Global Look Press
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Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на sport.cz.

Предложение поступило от Министерства образования Чехии. Кроме того, правительство запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине.

В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230629/chekhiya-1881171095.html
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