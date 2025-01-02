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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 15:35

Губерниев: «Флаг и гимн обязательно вернем. Но главная задача, чтобы наши спортсмены обязательно выступали»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил «СЭ» на вопрос о главном событии 2024 года в спорте.

«Главное событие 2024 года — это абсолютно правильное настроение у представителей российского политического и спортивного олимпа, блестящая позиция министра спорта Михаила Дегтярева по поводу выступления наших спортсменов в нейтральном статусе и возвращения на международную арену.

Флаг и гимн обязательно вернем. Но главная задача в том, чтобы наши спортсмены обязательно выступали. Это главное событие года. Мы поехали на Олимпийские игры в Париж, хоть и в маленьком составе. Параолимпийцы — герои, их принимал сам Путин, вся страна радовалась за них. И массовое переобувание всех остальных. Тех, кто колебался или был против», — сказал Губерниев «СЭ».

На Олимпийских играх в Париже участвовало 15 российских спортсменов под нейтральным статусом.

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Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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