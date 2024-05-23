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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 13:04

Шубенков заявил о готовности принять участие в Олимпиаде-2028

Владислав Корегин
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос, рассчитывает ли он выступать до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Да, рассчитываю, мы все для этого делаем. Еще с юниоров мы очень аккуратно тренируемся, чтобы как можно дольше выступать на взрослом уровне. Я успел уже очень много всего навыигрывать, но продолжаю жить, хотя руки и ноги уже побаливают частенько.

Пока ничего не отвалится, я намерен продолжать тренироваться. А что из этого получится, это уже другой вопрос. Но я хочу максимально отдать себя, спорт — это мое», — цитирует Шубенкова ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сергей Шубенков
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