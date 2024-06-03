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Париж-2024

Сегодня, 17:01

Валуев — о докладе Microsoft: «Крайних искать они умеют»

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на доклад компании Microsoft.

В тексте утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 с помощью фейковых видеороликов.

«Ролики с двойными туалетами да волками на улице на сочинской Олимпиаде мы помним хорошо. А крайних искать они умеют», — сказал Валуев «СЭ».

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Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

(Денис Сафронов)

Николай Валуев
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