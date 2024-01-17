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Сегодня, 18:55

Коротышкин считает требования МОК к россиянам путем в никуда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский пловец, серебряный призер Олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Коротышкин высказался о возможном участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наши атлеты уже выступали в нейтральном статусе, без флага, без гимна — с запретами и ограничениями. Сейчас добавилось, что спортсмены не могут выйти в микст-зону вместе с остальными. Насколько требования МОК имеют отношение к спорту? Хорошо, они запрещают выступать спортсменам, аффилированным с силовыми структурами — но они же, по факту, не стоят на плацу, не являются агентами национальной безопасности. Они только выступают за свой спортивный клуб. Если МОК будет придерживаться такой риторики, во-первых, он превращается в политическую организацию, а во-вторых, это путь в никуда. Олимпийская хартия все-таки создавалась для того, чтобы выделить спортсменов в отдельную категорию людей, которые олицетворяют дружбу и здоровье. И сейчас это ущемление прав спортсменов уничтожает всю идеологию олимпийского движения. Сейчас наша задача — чтобы спортсмены не теряли желания заниматься спортом. Теперь мы увидели, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается. Необходимо придумывать новые приоритеты и ставить дополнительные задачи», — приводит слова Коротышкина «Газета.Ru».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22131889.shtml
Олимпиада
Евгений Коротышкин
МОК
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