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Сегодня, 16:55

В Госдуме назвали заявление мэра Парижа глупым и необдуманным

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не поддерживает участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом и предложила им выступать за команду беженцев.

«Сумасшедшая женщина, которая не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению. Удивительно, что именно в этот момент она занимает пост мэра Парижа. Диву даешься после заявлений западных партнеров. Может быть, она что-то не то съела или что-то другое сделала. Она сначала поддерживает выступление наших спортсменов на Олимпиаде, а сейчас нет. Что за команда беженцев? Мы что, беженцы? Она просто ляпнула, а потом начала думать. Комментировать сложно глупые выкрики и высказывания, к сожалению, официальных лиц», — сказал Свищев.

26 января Идальго выступила за участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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Мэр Парижа Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года