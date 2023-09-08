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Сегодня, 16:30

Скандальный китаец Сунь Ян женился и хочет зажечь в Париже. Допинговые обвинения не сломали пловца

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Пловец Сунь Ян.
Сунь Ян.
Фото Getty Images
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Дисквалификация трехкратного чемпиона мира подходит к завершению.

Как многие представляют себе китайских спортсменов? Непоколебимые, стойкие, готовые безошибочно выполнять монотонную работу. Они могут быть очень успешны, но редко запоминаются — как десятки олимпийских чемпионов в прыжках в воду из Китая. Но все эти стереотипы разбивает Сунь Янь. Мало того, что стал одной из первых мировых звезд своей страны в мужском плавании, так еще и поражает своей харизмой. За ним интересно следить не только в бассейне, но и за его пределами, где он не раз попадал в скандалы. Последним из них стала допинговая дисквалификация. Однако теперь она подходит к концу, и в свои 32 Янь не собирается сдаваться — он готовится вновь напомнить о себе в Париже в 2024-м.

Отстранение подходит к концу

Гений и злодейство — вещи несовместимые? Скажите это Сунь Яню. Трудно найти более неоднозначного пловца. С одной стороны, Янь — явление в мире спорта. Уже в 15 он покушался на мировые рекорды. До сих пор единицы сопоставимы по силе с Сунем на дистанциях от 400 метров и больше. С другой — если вы будете искать информацию про Яня в интернете, то гораздо больше шансов, что наткнетесь на разбор многочисленных связанных с ним скандалов, нежели восхищениями от его побед и анализом техники. Попытки подраться с соперниками, автомобильные аварии, появление на соревнованиях в нетрезвом виде, публичные оскорбления... Даже в родном Китае другие пловцы относятся к нему с настороженностью.

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И конечно же, допинговый шлейф. Вкупе со странным поведением дисквалификации создали ему образ плохого парня. В первый раз Янь влип в инцидент с запрещенкой в 2014-м, когда на три месяца выпал из игры из-за до боли знакомого российским болельщикам триметазедина. Но серьезные проблемы начались в сентябре 2018 года. Домой к пловцу пришли представители антидопинговых служб для взятия проб. Стандартная процедура, но это же Сунь Янь! Между пловцом, его охранником и допинг-офицерами начался конфликт, в ходе которого пробы были уничтожены. Так как это было повторным нарушением антидопинговых правил, то 28 февраля 2020 года Спортивный арбитражный суд постановил дисквалифицировать Сунь Яня на восемь лет. И все же формально запрещенные вещества выявлены не были, так что спортсмена не стали лишать предыдущих титулов и наград, а срок дисквалификации сократили до четырех лет.

Фото Global Look Press

Во время дисквалификации Янь успел жениться на известной гимнастке и фотомодели

Вернуться Янь может аккурат перед Олимпиадой в Париже. И это не фантастический сценарий, поскольку 32-летний пловец вовсю тренируется и готовится к своему триумфальному камбэку. Об этом он рассказал в недавнем интервью соцсети Weibo. Последние годы он охарактеризовал как «черная полоса из трудностей и неудач». Во многом преодолеть сложности спортсмену помогла молодая супруга — гимнастка Чжан Дудоу. Одна из самых красивых женщин Китая по версии журналов о моде на пять лет младше своего избранника. В спорте она не достигла высоких результатов — максимумом была командная бронза на ЧМ по художественной гимнастике в 2013-м. В 2017 Дудоу завершила карьеру и ушла в модельный бизнес, где стала во много раз успешней, чем в спорте. У нее популярные соцсети, тем удивительнее, что Чжан удавалось долгое время держать отношения с Янем в секрете.

Сунь Ян (в&nbsp;центре) и&nbsp;его адвокаты. Сунь Яну скостили дисквалификацию. Но он все равно не поедет в Токио

Однако недавно пара объявила, что официально зарегистрировала брак. После чего Сунь вышел из тени и намерен «по-настоящему зажечь и снова доказать всему миру, кто король плавания» — по крайней мере так он заявил подписчикам. 11-кратный чемпион мира рассчитывал вернуться уже к Азиатским играм в родном для него городе Ханчжоу, однако многочисленные попытки атлета повторно сократить срок отстранения ни к чему не привели, равно как и попытки Яня вернуться к Олимпиаде в Токио в 2021-м. Тем не менее помешать ему выступить на Играх в Париже ВАДА вряд ли сможет — вопрос только к руководству сборной Китая. Информации о датах олимпийского отбора в Поднебесной пока нет, хотя навряд ли кто-то будет препятствовать поездке одного из самых успешных пловцов в истории страны на Игры во Францию.

Пловец Сунь Ян.
Фото Global Look Press

У китайца новый конкурент — Ахмед Хафнауи из Туниса

Пусть Сунь уже не единственная звезда сборной (за время его отсутствия на первый план вышел новый король брасса Цинь Хайян) — напрямую они не конкуренты. Профиль Яня — стайерские дистанции кролем, в то время как Цинь исключительно брасист, пусть и элитного уровня. Постепенно сошли со сцены и прежние соперники Суня на мировой арене. Не слышно ни австралийца Мака Хортона, ни француза Камиля Лакурта, неизвестно, будут ли в Париже россияне. Так что главным конкурентом, похоже, станет пловец из Туниса Ахмед Хафнауи. Ахмед — полная противоположность Суня. Скромный, вежливый, полностью сконцентрированный на спорте и тренировках. Едва ли кто плохое слово скажет в его адрес. Скорее наоборот — все восхищались историей юноши, сенсационно победившего на Играх в Токио два года назад. 18-летний парень отобрался в финал с худшим временем, но забрал первое место с крайней дорожки.

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Доказать, что победа в Японии была не случайностью, Хафнауи смог через два года на ЧМ в Фукуоке. Ахмед — один из триумфаторов ЧМ-2023 с двумя золотыми и серебряной медалями турнира и очевидный фаворит на дистанциях 400, 800 и 1500 метров в Париже. Ровно в тех дисциплинах, где раньше царствовал Сунь. Так как Хафнауи еще молод, ему только недавно исполнилось 20, с Янем они еще не успели по-настоящему пересечься. Тем не менее их противостояние в Париже через год уже сейчас выглядит как одна из самых интригующих афиш плавательной программы. Как бы кто ни относился к этому китайцу (чьи уриновые выделения, по тонкому замечанию Лакурта, якобы фиолетового цвета), согласитесь, что без него скучнее, чем с ним. Так что запасайтесь попкорном, зевать Сунь нам точно не даст.

плавание
Олимпиада
Сунь Ян
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