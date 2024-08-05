Родченков снова в деле? Служба внешней разведки сообщила о новом заговоре США против российского спорта

Под ударом художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.

Неожиданные новости поступили в понедельник, 5 августа, от Службы внешней разведки (СВР). Согласно сообщению пресс-службы организации, США готовят новую кампанию по изоляции России в мировом спорте. Американцы планируют серию расследовательских публикаций в СМИ о сокрытии допинга в нашей стране. Причем особое внимание на этот раз будет уделено видам, в которых россияне являются признанными лидерами на протяжении десятилетий.

Ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи

«Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам — художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота рос­сийских «художниц», синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», — говорится в релизе на сайте СВР.

Для исполнения своего плана в США решили привлечь бывших руководителей Московской антидопинговой лаборатории — Григория Родченкова и Тимофея Соболевского. В Америке уверены, что они сохранили связи с тренерами и врачами, работающими со сборной России, и смогут найти новых «осведомителей», которым будут обещаны щедрое вознаграждение и переезд в одну из стран Европы.

Фото Global Look Press

Не сдерживающий воображение Соболевский объявлен в розыск

«Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, — фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать «собственное воображение», — подчеркнули в СВР.

На сообщение Службы внешней разведки, которая публикует релизы достаточно редко, сразу отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, для провокации против России сейчас самое подходящее время.

«Чудовищная организация Олимпийских игр в Париже, скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, — это правда. И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом, и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», — сказала Захарова «СЭ».

В правоохранительных органах РФ также серьезно отнеслись к информации СВР. Как сообщает «РИА Новости», Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье по делу о препятствовании осуществлению правосудия.