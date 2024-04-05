Российскую легкоатлетку Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне

Российская легкоатлетка Екатерина Поистогова лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 800 м из-за нарушения антидопинговых правил.

«Срок дисквалификации спортсменки — с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу Спортивного арбитражного суда (CAS). Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются», — цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийского антидопингового агентства (ВАДА).

В апреле 2017-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Поистогову на два года.