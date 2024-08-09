Лайлс хвастается, что взял бронзу после ковида. При этом он подверг опасности соперников

Неоднозначное лицо мировой легкой атлетики.

«Теперь он может говорить что угодно», — написал баскетболист Джош Харт в соцсетях, когда Ноа Лайлс выиграл золото Олимпиады в Париже на стометровке. Спринтер последовал этому совету и продолжил себя дерзко вести, но почему-то умолчал о важном: у него недавно был положительный тест на коронавирус. Ни угроза своему здоровью, ни здоровью соперников его не остановила.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 19,46

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62

3. Ноа Лайлс (США) — 19,70

Скрытый диагноз

Бронза Лайлса на 200-метровке выглядела для американского спринтера и его болельщиков полным провалом. Ведь он никому не отдавал золотые медали на этой дистанции любых соревнований со времен Олимпиады в Токио (там он тоже стал третьим). Перед забегом в Париже он тоже чувствовал свою силу, вел себя привычно раскованно и дерзко, за что даже получил желтую карточку. Да вот только после финиша он тяжело дышал, а с арены уезжал на кресле в сопровождении медиков.

Провал в итоге он сейчас выставляет своим триумфом. Американский легкоатлет признался, что за два дня до финала он сдал положительный тест на коронавирус: «Во вторник я рано проснулся, около 5 утра, и чувствовал себя ужасно. Я знал, что это не просто боль после забега. Позвал врачей, мы провели тестирование, и, к сожалению, оказалось, что у меня положительный результат на ковид».

До старта всего два дня, а у тебя озноб, ломота и боли в горле... Но даже в такой ситуации Ноа был уверен и не сомневался, что выйдет на 200 метров: «Первой мыслью было не паниковать. Знаете, я думаю, что бывал в ситуациях и похуже. День за днем мы через это прошли, я старался пить как можно больше и сидел на карантине. Точно могу сказать, что это повлияло».

Лайлс покинул Олимпийскую деревню и поселился в отеле. О диагнозе спортсмена при этом знало только его близкое окружение (медики, тренер и мама). Американец назвал две причины такой таинственности: «Мы не хотели, чтобы все впали в панику и чтобы они могли соревноваться. И, во-вторых, мы хотели сделать это как можно более скрытно, потому что вы никогда не хотите говорить своим соперникам, что вы больны. Зачем давать им такое преимущество над вами?»

Ноа Лайлс (внизу) финиширует третьим в забеге на 200 метров. Фото Reuters

Горд собой

Полуфинал прошел в среду, когда болезнь и не думала отступать. В своем забеге он стал вторым, проиграв будущему олимпийскому чемпиону Летсиле Тебого из Ботсваны, что уже было для него тревожным звоночком. По сути, именно в полуфинале он впервые уступил на 200 метров за последние три года. Однако Лайлс нашел в этом результате позитив. Тогда уверенность в своих силах только возросла.

Всю ночь перед финалом, как рассказывает спортсмен, его мучил кашель, но это его тоже не отпугнуло. «Я еще никогда не был так горд собой, что приехал сюда и завоевал бронзовую медаль. Хотя на прошлой Олимпиаде сильно разочаровался, — утверждал Ноа. — Бывали дни и лучше, но ходить я уже могу. После забега у меня были легкое головокружение, одышка, боль в груди, но через некоторое время я смог отдышаться и прийти в себя. Сейчас мне гораздо лучше».

За стремление к медалям Лайлса можно похвалить, но скрытность вызывает некоторое недоумение. Да, в отличие от летней Олимпиады в Токио и зимней в Пекине никакие ковидные протоколы уже не действуют. Можно выходить на старт хоть в острой фазе. Все зависит от тебя. Однако соперникам и другим вокруг, наверное, нужно понимать, что лучше от тебя держаться подальше.

Тем не менее у других это не вызвало дискомфорта. «Я не переживаю, — говорил партнер по команде Лайлса и серебряный призер на 200-метровке Кеннет Беднарек. — Если я заболею или что-то еще, я буду в порядке. Не вижу в этом большой проблемы. Я здоров. Делаю все, что могу, чтобы быть уверенным, что мое тело здорово. Поэтому меня такие новости вообще не беспокоят». Не испугался и победитель золотого забега: «Я не думаю, что он подвергал кого-либо риску, — заявил Тебого. — Если ваше тело слабое, вы можете заболеть ковидом. Мы африканцы. Мы сильные».

Фото Reuters

Дальше без Лайлса

После забега на 200 метров в расписании Ноа оставался еще старт 9 августа в эстафете 4х100 метров. Сначала американец заявил, что дает тренерам право решить его участие. Однако чуть позже, непосредственно в день забега, он сделал заявление в соцсетях.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне пройти всю эту Олимпиаду! Во-вторых, хочу поздравить Летсиле Тебого, Кеннета Беднарека и всех остальных с потрясающим олимпийским финалом на 200 метров. И наконец, хочу поблагодарить всех за поддержку. Я думаю, что это будет конец моей Олимпиады-2024. Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал, но они оставили в моем сердце столько радости. Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели вы за меня или нет, признайте — вы это смотрели, не так ли? Увидимся в следующий раз», — написал Лайлс.

Ноа далеко не единственный атлет, кого подкосил ковид на этой Олимпиаде. Например, на инвалидной коляске со стадиона увезли немецкую прыгунью в длину Малайку Михамбо. Сообщается, что у нее случился приступ астмы после перенесенного коронавируса. Вообще же, по данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 40 олимпийцев, которые соревнуются сейчас в Париже, за последние две недели сдали положительный тест на ковид.