«В Якутии меня все поддерживают, несмотря на смену гражданства». Лучшая марафонка России выступает за Киргизию и бьет рекорды

Уроженка Якутии Сардана Трофимова стала 14-й на олимпийском марафоне в Париже. Ее результат 2:26.47 — это национальный рекорд.

Сардана Трофимова — пятикратная чемпионка России и одна из лучших марафонок нашей страны сменила гражданство в 2022-м. Для того, чтобы выступить на Олимпийских играх. К этой цели она шла долгие годы. В Рио-2016 из российских легкоатлетов была допущена только Дарья Клишина, в Токио — только десять спортсменов, в число которых Сардана не попала. После смены гражданства была гонка за олимпийским нормативом. Когда на марафоне в Ганновере до него не хватило 42 секунды, казалось, что путевка на Игры словно заколодована для Трофимовой.

Парижский марафон получился для Сарданы успешным. До затяжного подъема в районе 30 километра спортсменка из Якутии уверенно держалась в группе лидеров, в какой-то момент шла второй. Крутые горки сильно сбили темп, но результатом Трофимова осталась очень довольна.

По коже шли мурашки

— Я старалась держать один темп, при том, что соперницы бежали рвано: то по 3.35 мин/км, то по 3.10 мин/км, — рассказала Сардана в интервью «СЭ» после финиша. — Горки здесь действительно безумно тяжелые: в затяжной подъем я шла очень медленно — по 4:20 мин/км, если не хуже. Наверное, не вспомню таких подъемов ни на каком другом марафоне. Трассу мы, конечно, изучали перед забегом, но это, как говорится, ожидание vs реальность. Хорошо, что сборы проводили в Кисловодске — удалось бежать ровно. Иначе бы точно «встала» под конец.

— Вы выглядите очень счастливой, несмотря на сложности трассы.

— Я очень довольна, получила удовольствие от этого бега. Хотя хотелось бы чуть, конечно, быть чуть повыше. Какая я?

— 14-я и с национальным рекордом!

— Правда?! Тогда задача точно выполнена! Так долго старалась разменять 2:26.50 — и, наконец, получилось!

— Похоже, самой сложной задачей было попасть на эти Олимпийские игры. Чего у вас только не было — и смена гражданства, и долгое выполнение норматива, а потом приглашение...

— Да! (почти кричит). Я бежала, а у меня по коже шли мурашки от того, какая тут поддержка, какая атмосфера в олимпийской деревне. Мне даже не хочется уезжать.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочу побыть дома с семьей

— Много сообщений со словами поддержки получили?

— До того, как я сюда прилетела, у меня взломали мессенджер. Я решила, что это знак: мне не нужно ни от чего отвлекаться. А вообще сообщений очень много — из Якутии, из Киргизии. В Якутии сделали большой экран и показывали марафон на большом экране.

— Представляем, что там происходило, когда вы шли второй по дистанции. У нас очень разное отношение к спортсменам, сменившим гражданство, Якутия при этом вас всегда поддерживает. За счет чего так получилось?

— Нас Якутия всегда поддерживает. Здесь пять человек родом из этого региона выступают за разные страны, и мы все друг для друга болеем и за нас всегда болеют.

— Как часто сейчас удается приезжать?

— Постоянно езжу по сборам, большую часть времени проводила в Киргизии. Сейчас хочу отдохнуть немного, дома побыть с семьей, с друзьями.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Изоляция — как невидимый барьер

— По-киргизски разговариваете?

— Совсем чуть-чуть. Но многое понимаю, потому что якутский и киргизский — родственные языки.

— Если говорить о российских спортсменах, которые в изоляции, можно прогрессировать без международных стартов?

— Когда у тебя есть возможность соревноваться с сильнейшими, ты легче поднимаешь планку и тебе проще ее перепрыгнуть. А изоляция — как невидимый барьер. Есть шансы, что ты можешь его преодолеть и прыгнуть выше? Я знаю это по себе.

— По вам сильно било отсутствие международных стартов?

— Ко всему привыкаешь. Не скажу, что в России у меня не было соперников, но уровень совершенно другой и ориентиры другие.

— Дальше Олимпиады в соревновательный календарь заглядывали?

— Пока нет. Хочу сделать перерыв, отдохнуть немного — все-таки возраст свое берет. До этого долгое время на первом месте была Олимпиада, а теперь — семья.