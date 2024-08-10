Тола стал самым быстрым марафонцем на Олимпиаде-2024, Кипчоге не добрался до финиша

Тамират Тола стал победителем олимпийского марафона в Париже с результатом 2:06.26.

Олимпиада. Мужчины. Марафон. Финал

1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 (OR)

2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47

3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00

Финишная арка у Дворца ветеранов в центре французской столицы была выбрана как будто специально. Станет ли третий олимпийский марафон золотым для 40-летнего ветерана Элиуда Кипчоге? Что покажет 42-летняя легенда Кениса Бекеле?

Сомнительное удовольствие

Безусловным фаворитом в Париже должен был стать рекордсмен мира на марафоне кениец Келвин Киптум. Но автокатастрофа в феврале 2024 года прервала стремительный взлет 24-летнего вундеркинда стайерского бега. На похороны спортсмена собралось несколько десятков тысяч человек, выступал президент Кении, а фанаты строили теории заговора. Дошло до того, что в трагедии обвиняли даже Кипчоге — якобы он решил устранить конкурента. Звезде пришлось организовать отдельное интервью, чтобы объясниться.

Живописная трасса марафона проходила через все главные достопримечательности в Париже. Спортсмены стартовали от Отель-де-Виль, пробегали мимо Лувра, садов Тюильри, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейских полей и финишировали у Дворца инвалидов.

Для телевизионной картинки и наслаждения городом — идеальный маршрут. Поддержка на каждом метре трассы была просто фантастическая. Некоторые болельщики пришли сразу в беговой форме, чтобы перемещаться от одной точки поддержки к другой почти в темпе марафонцев.

А вот для участников такой маршрут — удовольствие сомнительное. Количество тоннелей, крутых спусков и подъемов должно было стать настоящим испытанием. Особенно для тех, кто свои лучшие результаты показывал на плоских забегах.

Элиуд Кипчоге. Фото AFP

Посвящение Келвину Киптуму

В статусе обладателя лучшего результата в сезоне (2:02.16) на старт вышел кениец Бенсон Кипруто. Но, учитывая весь рельеф трассы и то, что самый «забористый» подъем начинался в районе 29-го километра, можно было ждать сюрпризов. И именно здесь убежал из большой группы Тамират Тола. В Париже он оказался почти случайно, в последний момент заменил травмировавшегося победителя марафона в Бостоне Бенсона Кипруто.

— Фантастика! — выдохнул Тола в микрофон. — Это была очень тяжелая трасса, и я даже не ожидал, что смогу так быстро отработать подъем. Постоянно оглядывался, пока бежал в группе, когда пошел в гору, на это не было сил. Потом я понял, что один, и дальше меня понесла публика.

Стала растягиваться постепенно и группа преследования. Тех, кого, подъем не лишил последних сил, осталось трое: Кипруто, бельгиец Абди, британец Кайрес и Гелета из Эфиопии. Они и устроили самое интересное — разборку за медали Олимпиады. Результат Толы — 2:06.26, далеко не его личный рекорд, но на 2 минуты быстрее, чем Кипчоге бежал в Токио три года назад. Вслед за Толой финишировал Абди, бронза — у Кипруто.

— Эта медаль для меня — настоящая мечта, — сказал Кипруто. — Это не сравнить ни с одним марафоном. Я посвящаю ее своему лучшему другу Келвину (Киптуму. - Прим. «СЭ»). Он должен был быть частью команды. Он должен был здесь побеждать.

Легендарный Кипчоге до финиша не добрался. Травма приводящей мышцы бедра заставила кенийца сойти на 33-м километре дистанции.