«Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши

Сама Линь Юйтин признается, что ее всегда путали с мужчиной.

Скандал вокруг допущенных МОК на Олимпиаду в Париже интерсекс-боксерш Линь Юйтин и Иман Хелиф не утихает. Обостряет обстановку тот факт, что обе девушки добрались до финалов в своих весовых категориях и имеют хорошие шансы выиграть золотые медали Игр-2024. А это, естественно, вызывает недовольство соперниц, не способных ничего противопоставить представительницам Тайваня (Китайского Тайбэя) и Алжира на ринге.

Впрочем, возмущение высказывают и сами виновницы сложившейся ситуации. По словам Юйтин, ее «раздражают некоторые комментарии», которые приходится слышать и читать.

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«Когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?»

«Все, что я могу сделать, — это сказать себе: «Ты не в состоянии контролировать их слова». Пусть говорят что хотят. Моя совесть на этот счет чиста. Мы доказали, что тест IBA был ложным и процесс не соответствовал никаким стандартам, но шум все равно остается. Иногда закрадывается мысль: интересно, не преследуют ли меня намеренно? В прошлом году я была сбита с толку. Это было смехотворно. Но больше всего волновало то, что меня лишили бронзовой медали и источника дохода», — заявила Юйтин в интервью CNA English News.

При этом сама спортсменка признает: она действительно внешне похожа на мужчину и уже привыкла к этому.

«Иногда, когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?» Тогда я отвечаю, что женщина. Возможно, это связано с моим ростом и прической. Но я всегда была такой. Если бы я носила длинные волосы, мне пришлось бы тратить много времени на их укладку и у меня, возможно, не было бы возможности отдохнуть между утренними и дневными процедурами», — рассказала Юйтин.

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Дипломатический демарш

Бывший президент федерации бокса Тайваня Ли У-нан также отметил, что многие и раньше сомневались в поле девушки. Но ей не стоит обращать на это внимания, а нужно готовиться к финалу Олимпиады.

«Это всего лишь психологические приемы, призванные ее расстроить. Я сказал Линь, чтобы она не боялась: весь Тайвань поддерживает ее, включая бывшего президента Цай Ин-вэнь, которая даже приходила смотреть на ее тренировки», — сказал У-нан.

Тем временем правительство Тайваня уже объявило о том, что собирается подать иск против Международной ассоциации бокса (IBA) и отстоять честь Юйтин. Юридическое разбирательство планируется начать после завершения Олимпиады в Париже, поскольку сейчас чиновники не хотят отвлекать спортсменку от соревнований.