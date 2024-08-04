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Сегодня, 20:00

История: есть первая медаль сборной беженцев на Олимпиадах! Отличилась боксерша родом из Камеруна

Боксерша из сборной беженцев гарантировала себе медаль Олимпиады
Гоша Чернов
Корреспондент
Синди Нгамба.
Фото Reuters
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Синди Нгамба — уже минимум с бронзой.

Что случилось

В воскресенье, 4 августа, боксерша Синди Нгамба стала первой спортсменкой из олимпийской сборной беженцев, завоевавшей медаль на Играх в Париже. Успех ей принесла победа в четвертьфинальном бою с француженкой Давиной Мишель в весовой категории до 75 килограммов. Это означает, что Синди вышла в полуфинал и точно завоевала медаль — на Олимпиаде в боксе не проводятся матчи за третье место, и оба уступивших в 1/2 получают по бронзе.

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Что за команда

Международный олимпийский комитет объявил о создании команды беженцев в 2016 году. В эту сборную допускались атлеты, имеющие высокие результаты, у которых есть статус беженца, подтвержденный ООН.

МОК создал ее для того, чтобы дать возможность беженцам и мигрантам полноценно участвовать в Играх без помощи национальных федераций. Как уточняет АР, сборная была создана «для привлечения внимания к тяжелому положению беженцев по всему миру».

Подобная команда дебютировала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также она участвовала в Играх-2020 в Токио. На соревнованиях сборная беженцев выступает под флагом с пятью кольцами и не имеет гимна.

Фото Reuters

Кто в нее входит

В 2016 году в команду беженцев входило десять спортсменов, в 2021-м — 29, сейчас на Олимпийские игры приехало 37 человек. Больше всего атлетов в ней в Париже родом из Ирана, Афганистана и Сирии, но все проживают и тренируются в других государствах — например, в Германии, Франции, Великобритании.

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Кто такая Нгамба

Синди Нгамба — 25-летняя уроженка Камеруна. В 11 лет она перебралась в Великобританию, где проживает до сих пор. У спортсменки нет паспорта Соединенного Королевства, поэтому она не имеет права представлять его на Олимпийских играх. Нгамба уже входила в сборную беженцев на Европейских играх 2023 года. А на церемонии открытия в Париже боксерша была знаменосцем сборной беженцев.

В полуфинальном поединке уроженке Камеруна будет противостоять Атейна Байлон из Панамы. Бой состоится в четверг, 8 августа.

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Вторая медаль интерсекса на Олимпиаде. Что не так с женским боксерским турниром?