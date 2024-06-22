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Париж-2024

Сегодня, 00:35

Гусятников считает, что велогонщица Иванченко сможет проявить себя на Олимпиаде в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников оценил шансы российских велогонщиц завоевать медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до соревнований двух россиянок: Тамару Дронову и Алену Иванченко.

«Иванченко — еще нераскрытый продукт. Тамара Дронова — крепкий середнячок, претендовать на медали ей сложно. Но они стартуют вдвоем, могут друг другу где-то помочь. Кроме того, у женщин гонки проходят немного по-другому. Иванченко в индивидуальной гонке на время показывала хорошие результаты в юношеском и юниорском возрасте. Она еще молодая девушка и вполне может на что-то претендовать при правильном настрое. Но в целом, я бы сказал, что бороться за медали им будет сложно. Но, в отличие от мужчин, есть хотя бы небольшой шанс», — приводит Metaratings слова Гусятникова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Metaratings
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